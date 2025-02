Zidane: «Hay momentos que tienes que irte por el bien de todos»

Óscar Bellot Madrid Sábado, 15 de mayo 2021, 14:45 | Actualizado 14:59h. Comenta Compartir

Aunque dice conservar intacta la ilusión, Zinedine Zidane sigue sin despejar la incógnita acerca de su futuro. «Es la verdad, no sé lo que va a pasar. Estoy aquí, eso sí, mañana vamos a jugar y faltará el último partido. El resto no sé, ... puede pasar de todo, es el Real Madrid. Mi fuerza es el día a día, no me veo más allá del día a día. No miro ni el pasado ni el futuro, es el presente a tope», señaló el marsellés en su comparecencia previa al duelo que medirá el domingo a los blancos con el Athletic en la 37ª jornada de Liga, clave para el desenlace del campeonato.

Pese al carácter trascendental de una jornada en la que el Atlético cantaría el alirón en caso de vencer a Osasuna y que el Real Madrid tropiece en San Mamés, la rueda de prensa de Zidane estuvo marcada por las preguntas sobre su continuidad o no al frente del transatlántico blanco. Envuelto en rumores que apuntan a una posible salida hacia la Juventus o su desembarco en la selección francesa, el preparador mantiene el suspense. No es de extrañar. Ni cuando puso fin a su carrera como futbolista en 2006, pese a que tenía un año más de contrato con el Real Madrid, ni cuando dejó su puesto de entrenador tras la final de Kiev en 2018 se le vio venir, como tampoco cuando aceptó la petición de Florentino Pérez para regresar en marzo de 2019. «Hay momentos en que tienes que estar y otros en que te tienes que ir por el bien de todos», se limitó a contestar. «A mí me ilusiona cada día, de verdad, porque no sé qué pasará en dos o tres años. Así que disfruto cada momento y lo más es cada día con mis jugadores. Cuando les veo entrenar me emociono, me gusta verlos entrenar. Luego la competición, claro, pero es el día a día. Sé que soy un afortunado y aprovecho cada momento», indicó en otro momento de su intervención. Mucho más claro fue el marsellés en su aplauso a la plantilla por la capacidad que ha demostrado esta temporada para reponerse a un sinfín de contratiempos, motivo por el que se declaró especialmente satisfecho de todo lo hecho este curso. «Estoy orgulloso de todos los jugadores, de verdad, con todo lo que ha pasado nunca hemos dejado de trabajar. Al revés, pensando que se podía llegar hasta el final ganando cosas. La palabra es esta, muy orgulloso de todos mis jugadores. Lo están dando todo y eso para un entrenador es la hostia», indicó. Una relación de «respeto mutuo» Remarcó que su relación con el vestuario siempre se ha caracterizado por el «respeto mutuo» y enfatizó que para él, «los jugadores son los más importantes», por lo que trata de crear un ambiente en el que se sientan «cómodos para hacer las cosas bien». «Es lo que está pasando, tenemos respeto, trabajamos... Sabemos dónde estamos, en el mejor club del mundo», afirmó. Con todo, asume que siempre habrá futbolistas insatisfechos al verse relegados al banquillo. «Eso siempre va a pasar y lo entiendo. Todos quieren jugar. No solo los que piensas que tienen nombre. Y los que tienen más nombre cuando no juegan están molestos. Lo entiendo. Siempre respeto a todos los jugadores, son ellos los que luchan y trabajan. Pero está la parte del entrenador y tengo que gestionar a 25 jugadores. Eso no va a cambiar», defendió Zidane, que subrayó que tener que elegir es lo más «jodido» del cargo que ostenta. Confirmó Zidane que Marcelo viajará a Bilbao, tras perderse la visita a Granada por unas supuestas molestias que no dejaron parte médico ni impidieron al lateral brasileño entrenarse tanto en la víspera como el día posterior al duelo en la ciudad de La Alhambra. «Ya no le molesta nada y va a estar con nosotros, como todos», indicó. Se refirió a su larga y exitosa trayectoria desde que fichó por el Real Madrid el día en que se cumplen 19 años de aquel voleón que resolvió la final de la Champions disputada ante el Bayer Leverkusen en Glasgow y que se ha convertido en una de las imágenes icónicas de la competición. «Hace 19 años que estoy aquí, un poquito más porque era el año después. Casi 20 años aquí. Es todo... Lo que puedo hacer es agradecer a este gran club haberme fichado en su día. La historia ha sido muy buena para mí», manifestó. Y pidió concentrarse únicamente en el partido ante el Athletic, sin atender lo que suceda entre Atlético y Osasuna en el Metropolitano. «Tenemos que mirar y hacer lo que nosotros podemos controlar, que es nuestro partido. En el resto no sabemos qué va a pasar. Lo importante es seguir sumando y queremos ganar los tres puntos. Vamos a jugar contra un rival muy bueno, lo está haciendo muy bien y vamos a intentar darlo todo», señaló.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión