Jornada 37 Zidane: «¿Cómo voy a decir que me voy ahora? Es mentira» «Me importa únicamente este final de temporada con lo que nos estamos jugando. El resto lo veremos a final de temporada», señala el técnico del Real Madrid, que sigue siendo hermético respecto a su futuro Zinedine Zidane da indicaciones en San Mamés. / Javier Zorrilla (Efe) ÓSCAR BELLOT Madrid Domingo, 16 mayo 2021, 22:20

Zinedine Zidane sigue siendo esquivo cada vez que le cuestionan por su continuidad o salida del Real Madrid al término del curso. «Lo que nos importa a nosotros son los tres puntos de hoy. Seguimos en la pelea y vamos a darlo todo hasta el último minuto. Contento del partido que hicimos. Hicimos un muy buen partido y estamos vivos todavía», proclamó en San Mamés en respuesta a la directísima pregunta de si quiere seguir en el banquillo del conjunto de Chamartín.

Su comparecencia se produjo horas después de que Onda Cero asegurase que el marsellés ya comunicó su marcha a la plantilla justo antes del encuentro ante el Sevilla del pasado fin de semana. Zidane negó la mayor. «Cómo voy a decir yo a mis jugadores que me voy ahora. Es mentira. Yo me concentro en lo de esta temporada. Me importa únicamente este final de temporada con lo que nos estamos jugando. El resto lo veremos a final de temporada», atajó sin confirmar, una vez más, que vaya a seguir ni afirmar lo contrario.

Y es que Zidane no quiere que el ruido, que en gran medida ha permitido él mismo con sus evasivas, distraiga al equipo en momentos en los que se está jugando el campeonato con el Atlético. La victoria en San Mamés, sumada al triunfo de la escuadra de Diego Pablo Simeone ante Osasuna en el Metropolitano, hará que el título se resuelva en la última jornada, recordando lo que sucedió en aquellas dos de los años noventa en las que el Real Madrid perdió el trofeo en Tenerife en la última jornada. ¿Espera Zidane que el destino le devuelva una de ellas al Real Madrid ahora? «Sí, a pesar de tener muchas dificultades esta temporada. Estamos en la pelea. El Madrid ha perdido dos Ligas en la última jornada y vamos a dar hasta la última gota», asevó el técnico en rueda de prensa.

«Con Hazard no pasa nada»

Rehuyó la polémica Zidane, después de que el Real Madrid reclamase un par de penaltis en el área del Athletic. «Ya lo hemos hablado. No quiero meterme otra vez con eso. El árbitro hace su trabajo. Intenta hacerlo lo mejor posible y ya está. Yo intento hacer solo mi trabajo y creo que el árbitro intenta hacer su trabajo de la mejor manera posible».

Habló de Eden Hazard, que no hace sino encadenar suplencias desde la visita a Stamford Bridge que terminó con el belga riéndose con sus excompañeros justo después de que el Chelsea apease al Real Madrid en semifinales de la Liga de Campeones, una escena que levantó polvareda entre la hinchada merengue. «No pasa nada. Juegan otros. Eden está con nosotros y entra. Tengo que elegir un once y nada más. Está aportando como todos su trabajo y cada partido tengo que elegir un once».

Y puso por último en valor el trabajo de Nacho Fernández, decisivo con su gol en San Mamés para que siga habiendo batalla por la Liga: «Dices que no hace ruido y yo creo que hace mucho ruido con sus prestaciones, desde hace mucho tiempo. Se merece estar aquí», destacó del polivalente canterano que está completando la mejor temporada de su vida cuando muchos le daban por amortizado.