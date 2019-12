Real Madrid A Zidane le quedan naipes por sacar de su chistera Zidane habla con Vinicius antes de que el brasileño saltase al campo durante el partido ante el Betis. / Javier Lizón (Efe) Recuperar a Vinicius, James, Jovic, Nacho, Odriozola y Militao forma parte de los próximos retos del marsellés ÓSCAR BELLOT Madrid Miércoles, 4 diciembre 2019, 12:37

Reintegrado Isco a la primera línea con dos titularidades consecutivas, a Zinedine Zidane aún le quedan naipes que recuperar para pelear por los tres títulos a que aspira el Real Madrid. «Tengo 25 jugadores y voy a pensar en todos porque hay muchos partidos. Mi idea es contar con todos», aseguró el marsellés tras la trabajada victoria frente al Alavés. Con Mariano inédito y Brahim reducido a un par de apariciones testimoniales, son Vinicius, James, Jovic, Nacho, Odriozola y Militao quienes conforman ese batallón poco explotado del que tirará en los meses venideros a fin de dosificar esfuerzos y elevar la competencia.

Por motivos diversos, ninguno de ellos ha tenido la continuidad esperada. El caso más sensible es el de Vinicius, apuesta estratégica del club que ha tenido un papel residual en las últimas semanas, coincidiendo con la elevación de las prestaciones de un equipo cada vez más sólido.

Alistado en las cuatro primeras jornadas, en dos de ellas como titular, el carioca ha visto cómo su papel menguaba con el avance del curso. La derrota ante el Mallorca supuso un punto de inflexión para el ex del Flamengo, que desde entonces entra y sale de las convocatorias. Tres partidos y 54 minutos como exiguo balance en el último mes y medio. «El año pasado no estaba Hazard», replicó Zidane cuando se le cuestionó tras la 'manita' al Leganés por el apagón del brasileño. «Lo que ha cambiado es que está Hazard y Rodrygo de momento, y lo están haciendo bien», precisó la víspera de la visita a Mendizorroza, certificando lo que era una evidencia: que el paulista también había adelantado a su compatriota.

Presionado por unas expectativas desmesuradas tras echarse el equipo a la espalda durante la etapa de Santiago Solari, Vinicius evidenció el sufrimiento de los últimos meses llorando tras anotar frente a Osasuna su primer y único gol en lo que va de campaña. Antes había escuchado los pitos del Bernabéu, impaciente por su atoramiento en el remate. Pese a que en la zona noble hay preocupación por el estancamiento de un gambeteador exuberante en la carrera pero impreciso en la definición, no se contempla la cesión mientras Zidane mejora su disparo. «Se entrena bien y trabaja en los entrenamientos», destaca el técnico, animándole a estar «preparado para cuando le llegue su momento».

Benzema tapona a Jovic

Que le toque el turno es lo que desea también Jovic, reclutado en verano a cambio de 60 millones de euros tras firmar 27 goles con el Eintracht la pasada temporada. Taponado por el extraordinario rendimiento de Benzema, el serbio apenas ha rascado bola. Rompió su sequia goleadora cerrando de cabeza la goleada al Leganés pero es el vigésimo primero en participación del plantel. «Estoy contento, espero tener más minutos en adelante», aseguró esta semana en una entrevista a un semanario de su país.

A excepción de un problema en la cadera que le tuvo dos semanas de baja, las lesiones han respetado a Jovic, a diferencia de lo que le ha ocurrido a Nacho. El central no ha vuelto a jugar desde que sufriese una lesión en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha contra el Brujas. Su polivalencia y regularidad le consolidó en la primera etapa de Zidane, pero la llegada de Militao le hizo descender un peldaño en el escalafón. Cuarto central, desoyó los cantos de sirena que llegaron en verano, procedentes sobre todo de la Roma, fiel a su condición de 'one club men'. Contabiliza tres partidos y 225 minutos. Sólo Brahim y el 'invisible' Mariano han jugado menos pero Zidane no duda de sus prestaciones.

El madrileño habrá de repartirse los minutos con Militao. Protagonista de la presentación más accidentada del verano, debutó en la agónica media hora final contra el Levante supliendo a Sergio Ramos, cuya vacante, con el camero sancionado, cubrió en la dolorosa visita al Parque de los Príncipes. Cinco encuentros y 390 minutos son poco saldo para el central más caro de la historia del Real Madrid -50 millones de euros-, pero ha mostrado ya la capacidad de anticipación y contundencia que le convirtieron en un valor en auge.

Zidane felicita a James por su partido ante el Valladolid. / Kiko Huesca (Efe)

Lastrado por problemas físicos, James no jugará en lo que queda de año. Un esguince en el ligamento interno de la rodilla derecha sufrido mientras entrenaba con la selección colombiana mantiene en el dique seco al cafetero. Renqueante de la cadera desde el choque ante el Sevilla, el '16' ya había visto frenada su reinserción pese a que Zidane elogiaba su compromiso, superado el distanciamiento entre ambos que derivó en la cesión por dos años al Bayern. Al zurdo de Cucuta le dio tiempo a marcar un gol ante el Granada, muy aplaudido por el Bernabéu, que siempre le tuvo cariño. Es un activo de enorme calidad dentro de ese arsenal poco explotado aún por Zidane, que sólo recurre a Odriozola para dar oxígeno a Carvajal en contadas ocasiones.