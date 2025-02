Zidane: «El Madrid puede ser mejor equipo sin mí»

AMador gómez Madrid Viernes, 21 de mayo 2021, 13:24 | Actualizado 17:41h. Comenta Compartir

«Seguro que el Real Madrid puede ser mejor equipo sin mí. Segurísimo», respondió contundente Zinedine Zidane este viernes cuando se le preguntó sobre el destino del equipo blanco cuando él deje de ser el entrenador, lo que podría producirse tras el último partido de Liga que disputará este sábado contra el Villarreal. El técnico francés reconoció que todavía no había hablado con Florentino Pérez ni tenía pensado hacerlo de inmediato, pero durante una conferencia de prensa en la que esquivó todas las cuestiones sobre su futuro dejó entrever de nuevo su marcha antes de cumplir su contrato en 2022. «Lo importante no es lo que voy a hacer yo, sino el equipo. Lo importante es que vamos a jugar mañana y luego veremos Tenemos tiempo de hablar de eso. No es el momento de ver lo que voy a hacer yo y lo que va a hacer el club, sino poner toda nuestra energía en el partido de mañana», insistió Zidane.

«Al final lo más importante no soy yo u otra persona aquí, sino el equipo y el partido de mañana, lo que queremos conseguir. Lo que nos anima a nosotros es únicamente eso. Llegamos al último partido para darlo todo y nos vamos a dejar todo en el campo», garantizó el todavía técnico madridista, para quien el balance de la temporada del Real Madrid «es muy bueno». «Lo importante es darlo todo y nosotros lo hemos dado todo en el campo. Luego, si es un 10 o un 9,5 lo veremos, pero confiamos en darlo todo y sumar los tres puntos». comentó. Cuando se le preguntó si ya tenía la decisión tomada sobre su futuro, volvio a zanjar: «Es la misma pregunta. Mañana jugamos y es lo que nos importa, no lo que voy a hacer».

Zidane aseguró que cuando concluya la temporada, sin ningún título o con el de Liga, no les dirá nada a sus jugadores, «porque lo han dado todo, con lesionados, covid y muchas cosas más». «Respecto a mí, siempre se pueden hacer mejor las cosas. Yo soy muy crítico conmigo mismo, aunque parezca que me da igual todo. Yo soy un ganador, a mí no me gusta perder. Yo peleo y doy todo en el campo para ganar. Es el ADN del Real Madrid. Los jugadores lo han dado todo con todas las dificultades que hemos tenido», dijo con orgullo. «Yo quiero muchísimo a mis jugadores, porque ellos en el campo me han salvado. Lo han dado todo siempre y siempre les estaré muy agradecido. Que quieran que siga es muy bonito como entrenador», añadió.

Tampoco quiso responder Zidane si todas las muestras de afecto de los aficionados del Real Madrid influirán en su decisión de continuar o no en el banquillo madridista: «Me llega siempre que la gente me quiere, cuando jugaba y de entrenador. Siempre ha sido cariñosa conmigo. Yo he devuelto eso, y siempre he dado todo en el Real Madrid, que es la mejor cosa que me ha pasado en mi vida. He jugado aquí y ya son casi 20 años (en el club). Claro que te llega cuando la gente te dice algo bueno». También se le preguntó sobre su mensaje de reivindicación del pasado 5 de febrero, cuando antes de viajar a Huesca se mostró muy molesto con la prensa, pero también con el club, y desde entonces el Madrid no conoce la derrota en la Liga.

Sin Hazard, «que algo tiene»

«Me habéis criticado muchísimo. Es parte del fútbol y la vida, pero pedí que nos dejasen trabajar. Era importante este equipo, campeón de la última Liga, y esta gente, estos jugadores, se merecen luchar hasta el final y luego hacer un balance de las cosas, pero siempre al final. Después de eso cambiamos la situación todos juntos, y muy bien. Ahora estamos llevando eso hasta el límite, hasta el último partido», se congratuló.

Después del encuentro de este sábado, Zidane tiene previsto «descansar un poquito y disfrutar, para lo que pase». «Esta vez no hay nada de cansancio, porque yo he vuelto aquí con muchas energía y lo he dado todo. Es una labor complicada y difícil, porque nosotros tenemos que estar siempre bien, pero es lo que nos anima. Tenemos la gran suerte de estar en este gran club, y aprovecho cada momento y los jugadores también», apuntó, tras confirmar que Sergio Ramos estará contra el Villarreal, pero no Eden Hazard, víctima de una sobrecarga en el muslo de la pierna derecha. «Hazard algo tiene, poca cosa, pero como siempre no podemos arriesgar. Si él no ha entrenado hoy con el equipo es porque le pasa algo», lamentó.