Un linier de Preferente rompe las barreras Sergio Ortín muestra una tarjeta junto a su indumentaria como auxiliar arbitral. / HUGO ÁLVAREZ Sergio Ortín Rodríguez agradeció a los aficionados su buen trato tras el derbi entre el Navarro y el Avilés Stadium SANTY MENOR Miércoles, 27 febrero 2019, 00:22

Acostumbrados a insultos, gritos y tanganas jornada sí y jornada también, gestos como el realizado el domingo por el asistente murciano Sergio Ortín Rodríguez son noticia en el mundo del fútbol y se hacen virales a través de las redes sociales como en este caso.

Todo sucedió tras el pitido final del derbi avilesino de Regional Preferente entre Navarro y Avilés Stadium. Entonces, Ortín Rodríguez se giró y ofreció su mano a los aficionados del Avilés Stadium con los que había compartido banda noventa minutos, siendo correspondido de inmediato entre agradecimientos y felicitaciones mutuas.

Durante el partido no había sucedido nada extraño, pero «en un partido de tanta tensión lo normal, desgraciadamente, es que tengas que escuchar de todo», explica el protagonista, asimilando en su casa de Vallobín el revuelo que se ha montado por lo acontecido en el campo de Tabiella. «Sabíamos que era un partido importante, habría muchos balones divididos y teníamos que estar muy concentrados los tres -en referencia al colegiado Santiago Gutiérrez Sánchez y a la asistente Alba Junquera Cano-, y cuando me di cuenta de que la grada estaba llena y que me iba a tocar esa banda me temí lo peor», reconoce.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. «Aunque tengamos que permanecer impasibles, los asistentes escuchamos todo lo que se dice en la grada y desde el principio me sorprendió que los aficionados de los dos equipos, pero sobre todo un grupo de seguidores del Avilés Stadium que estaban a pie de valla, comentaban positivamente mis intervenciones», recuerda. «Pasaban los minutos y nadie se dirigió a mí en todo despectivo, así que cuando acabó el partido el gesto me salió espontáneamente», asegura.

Reacción espontánea

Así, ni corto ni perezoso, se giró y se dirigió al grupo de aficionados del Avilés Stadium, a los que estrechó la mano y felicitó por su «trato ejemplar». Con el acto «no buscaba nada en concreto ni pensé que se iba a armar este revuelo en las redes sociales, pero si sirve para que se normalicen este tipo de situaciones y se respete más la labor arbitral, por mí encantado». No en vano, el joven colegiado de 22 años lamenta que «la figura del árbitro esté en el foco desde la implantación del VAR».

El gesto de Sergio Ortín pasó del campo a la grada gracias a un aficionado del Avilés Stadium que quiso reflejar la acción en la página de Facebook del club, donde se cuelgan las crónicas de los partidos. «No creo que sea muy habitual en el mundo del fútbol y quiero que lo sepa la gente. El linier que cubría nuestra banda tuvo un detallazo, que a mí al menos me prestó por la vida, y vino a darnos la mano después de pitar el final. El arbitraje de lo mejor del año sin duda y la calidad humana del línea brutal», escribió el hincha stadiumnista.

Minutos después, en su caso a través de Twitter, el colegiado murciano afincado en Oviedo, donde estudia gracias a una beca Magisterio por Educación Primaria, respondió que el domingo le había pasado «una de las cosas por las cuales sigo en el arbitraje. Recibí un trato ejemplar por parte de las aficiones». Portero de origen, Sergio Ortín lleva seis años ejerciendo el arbitraje, desde septiembre en Asturias, y apunta alto. «Como todos, me gustaría crecer y llegar arriba». Valores le sobran.