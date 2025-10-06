El Llanera desgasta al Gijón Industrial

Justa victoria del Llanera de Chuchi Collado en el campo del Gijón Industrial que deja al conjunto fabril con solo tres puntos. Los locales salieron ... mejor al encuentro, con un dominio que se transformó en ventaja en el minuto quince. Rueda recogió un rechace en el borde el área, quebró a un defensa y con un idparo raso y ajustado batió a Javi Benítez.

No tardó mucho en empatar el Llanera. Róber, en una jugada por la izquierda, puso un centro al área para que Romaric fusilase a Raúl a media altura poniendo las tablas en el marcador. Hasta el descanso, mucho centrocampismo e igualdad entre los dos equipos. Solo destacar una falta botada por Álex Solís que remató Romaric y paró bien abajo Raúl, y un disparo de Borja Prieto que sacó con dificultades Javi Benítez.

A la vuela de vestuarios salió más fuerte el Llanera, con un juego más rápido. Ya la tuvo Romaric a centro de Róber en el primer minuto de la segunda mitad. El gol de la victoria llegó en el minuto 67. El Llanera logró coger un rechace dentro del área que Collado remató a placer. Los visitantes desequilibraron la balanza en la segunda mitad después de una primera muy igualada. Se echó de menos que la colegiada diera más continuidad al juego, pitando demasiadas faltas. El listón de las tarjetas, demasiado bajo.