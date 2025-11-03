El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El árbitro enseña la roja a Traoré con Madeira en el suelo. PALOMA UCHA

El Llanera sale vivo de La Cruz

Los locales tuvieron más ocasiones que el equipo de Chuchi Collado, que jugó la segunda parte con un jugador menos. El punto sirve al Llanera para ponerse primero

Lego

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Ceares y Llanera firmaron tablas en La Cruz después de un entretenido partido en el que los locales hicieron más méritos para llevarse el triunfo. ... El Llanera, fiel a su estilo, no estuvo cómodo y acabó dando por bueno el punto que le permite seguir en la parte alta de la tabla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  2. 2 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  3. 3 Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región
  4. 4 Salud intensifica su guerra contra la gripe: estos son los puntos donde te puedes vacunar sin cita previa en Asturias
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón comprará La Isla por una cifra millonaria para ampliar el Jardín Botánico Atlántico
  6. 6 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  7. 7

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  8. 8 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  9. 9 Herida una madre y su hijo de dos años en un accidente en la autopista el Huerna
  10. 10 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Llanera sale vivo de La Cruz

El Llanera sale vivo de La Cruz