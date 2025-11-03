El Llanera sale vivo de La Cruz

Ceares y Llanera firmaron tablas en La Cruz después de un entretenido partido en el que los locales hicieron más méritos para llevarse el triunfo. ... El Llanera, fiel a su estilo, no estuvo cómodo y acabó dando por bueno el punto que le permite seguir en la parte alta de la tabla.

Empezó mejor el cuadro visitante. Jugada por la izquierda de Collado que remata Romaric. Héctor evita el tanto del Llanera. No tardó en llegar la réplica. Acción del propio Héctor que centra al punto de penalti donde Sandoval remata con fuerza y estrella el balón en el larguero y bota sobre la línea de gol. Siguieron los avisos por parte del equipo 'teyeru'. Buena jugada colectiva que concluye Steven con un disparo que sale rozando el poste. El dominio era del Llanera pero el Ceares pisaba el área rival con más peligro intentando aprovechar las contras. A medida que se consumieron los minutos, el conjunto local pudo aplicar mejor su plan de partido ante un Llanera, que abusaba en exceso de los balones largos, fiando su suerte a su teórica superioridad física gracias al poderío de Romaric y Mathieu. En el tramo final de la primera parte, opción clara de gol de Madeira, que desactiva un atinado Javi Benítez con una excelente intervención.

Antes del intermedio, el Llanera se queda con diez futbolistas por la expulsión de Traoré tras una falta sobre Madeira, cuando era el último jugador. En la segunda parte, Chuchi Collado retrasó la posición de Mathieu para colocarlo en la zaga, mientras que Jorge Menéndez se vio obligado a meter a Enol por el lesionado Héctor.

Tuvo el Llanera su oportunidad tras un disparo de Vaamonde, que salió cerca del poste.

Bajaron las pulsaciones y el juego se ralentizó para alivio del Llanera. El Ceares seguía teniendo la iniciativa y así llegó otra ocasión de Madeira, cuyo lanzamiento se va fuera por poco. Otro disparo de Ferreiro siguió el mismo camino antes de entrar en el tramo final donde el Ceares tuvo una triple oportunidad en las botas de Layman, Ferreiro y Madeira. No fue la última, Enol rozó el gol en una clara oportunidad que lanzó fuera con todo a favor. Al final reparto de puntos que deja más contentos a los visitantes.