El Llanes gana el pulso al Tuilla en San José

El Llanes se clasificó para la siguiente ronda por el ascenso a la Segunda RFEF tras empatar ayer contra el Tuilla a un tanto en el campo de San José, haciendo buena así su mejor clasificación. Ahora, el conjunto llanisco se medirá en ... semifinales a L'Entregu.

Conocedor de que no le valían las tablas, el once langreano salió a por todas en la primera mitad, con aproximaciones muy peligrosas a la portería defendida por Guille, que resolvió todas las situaciones. No obstante, las mejores ocasiones fueron por parte del bando local, casos de Pablo Prieto y Gael, con dos disparos que se acabaron fuera de los tres palos por muy poco.

Al cuarto de hora de la reanudación, Velardi, tras una jugada personal, se escapó del marcaje de Pablo Álvarez para adelantar al Tuilla (0-1). El Llanes reaccionó e Ivanchu, a un minuto del tiempo reglamenatario, batio de tiro cruzado a Emilio (1-1).

En la prórroga le valía el empate al Llanes que, pese a la expulsión de Arturo, resistió comopudo hasta el final.