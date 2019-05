«Llegar a la élite depende de ti mismo y de la suerte» Álvaro Santamaría, del Colegio de La Inmaculada :: arnaldo garcía Álvaro Santamaría, futbolista del Colegio de La Inmaculada de Liga Nacional: «Hasta el principio de la segunda vuelta teníamos una pequeña esperanza de ascender, pero al final no fuimos lo bastante regulares» ALBERTO PEDROCHE Martes, 7 mayo 2019, 06:32

Álvaro Santamaría (Gijón, 2001) juega como delantero centro en el Colegio de La Inmaculada de Liga Nacional. Su temporada está siendo notable, lo que le ha llevado a pelear por el Trofeo Quini, que lidera junto con el sportinguista Santi Miguélez. Ambos llevan 31 goles. Toda su trayectoria como futbolista la ha pasado en el colegio, pero la próxima temporada, en su tercer año de juvenil, emprenderá otro rumbo.

–Está luchando con dos jugadores del Sporting B por el Trofeo Quini. ¿Soñaba con algo así?

–La verdad es que no, sobre todo sabiendo la cantidad de goles que meten los jugadores del Sporting B y menos aún jugando en un club modesto como el Inmaculada. Pero, a mitad de temporada, veía que los rivales no se me escapaban mucho y que podía competir con ellos. Una vez que el equipo no tuvo nada en juego, los compañeros están más pendientes de mí para que lo consiga.

–Su equipo ha estado metido en la lucha por el ascenso.

–Hasta el principio de la segunda vuelta teníamos una pequeña esperanza de poder conseguirlo, pero al final no fuimos lo suficientemente regulares.

–El Avilés fue finalmente el equipo que lo logró ¿Ha sido tan superior como refleja la clasificación?

–Tan superior, quizás no, pero había muchos equipos ahí arriba y es justo decir que ellos fueron los más regulares. Cuentan con buenos jugadores y con un buen equipo.

¿Cuáles son para usted los mejores jugadores de Liga Nacional?

–Voy a empezar por un compañero mío, el portero Diego Argüelles, que me parece uno de los mejores de la categoría. También destaco a Nacho, mediocentro del Sporting, y a mis rivales por el Trofeo Quini, Santi Miguélez y Diego Boza.

–Del Inmaculada han salido jugadores profesionales como Bango, Eloy, Manjarín y, más recientemente, Pedro y Pablo Pérez.

–Llegar a la élite no es nada fácil porque depende de muchos factores. De ti mismo y de la suerte que tengas. Tenemos el ejemplo reciente de Pablo Pérez. Es un buen modelo para seguir.

–Su gran temporada le ha llevado a ser convocado con la Selección Asturiana Sub 18.

–Me llamaron para ir a varios entrenamientos y jugué dos partidos en la primera fase del nacional. En el primero fui titular y jugué 45 minutos. Y en el segundo salí 15 minutos desde el banquillo. Fue una experiencia inolvidable. Nunca había sido convocado y conseguí conocer a un gran grupo humano. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico.

–¿Qué cualidades cree que destacan en su juego?

–Destacaría mi juego combinativo y de espaldas, además de la compenetración y el entendimiento que tengo con los compañeros.

–Por el contrario, ¿en qué aspectos le gustaría mejorar?

–Me cuesta bastante meter goles de cabeza. En las disputas aéreas no tengo problemas, pero luego dentro del área me cuesta cabecear con acierto.

–¿Su futuro pasa por el Inmaculada en su último año de juvenil?

–El año pasado recibí la llamada del TSK Roces y tuve la opción de cambiar de aires, pero la rechacé por los estudios. De cara a la próxima temporada puedo decir que ya estoy comprometido con un equipo, pero no hay nada firmado. Tengo que darles las gracias a todos los entrenadores y compañeros que he tenido en el Inmaculada porque jugar aquí ha sido como estar en casa. Si consigo ganar este año el Trofeo Quini será gracias a ellos.