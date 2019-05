«Luanco es un lugar muy especial para mí» Nico Pandiani posa junto a su pareja Itziar, luanquina, con el campo de Miramar de fondo. / TAREK HALABI Nico Pandiani se medirá el domingo a su exequipo al lado de la casa donde vive con su pareja Itziar SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 3 mayo 2019, 00:13

Aunque nació en Montevideo, Uruguay, al igual que su padre, Nico Pandiani tiene su corazón en Luanco desde hace cuatro años. El futbolista llegó al Marino en el verano de 2014 y pocos meses después conoció a Itziar, que desde entonces se ha convertido en su fiel compañera de viaje, yendo con él incluso a Uruguay durante su aventura en el Miramar Misiones y en el Canadian Soccer Club.

A pesar de las vueltas que da el fútbol, o si no que se lo pregunten a Nico, la pareja siempre se ha mantenido fuerte y unida, con Luanco como centro neurálgico de todo. No en vano, en el fichaje y posterior regreso del charrúa al Real Avilés Itziar ha tenido mucho que ver. La pareja vive cerca de Miramar y, como no puede ser de otra manera, el partido del domingo será muy especial para el jugador blanquiazul.

«Jugar contra el Marino y en Luanco para mí es diferente. Es un equipo que me dio la posibilidad de jugar en Segunda B y además allí conocí a Itziar, que ha sido un gran apoyo para mí desde entonces, tanto en los momentos buenos como en los malos», explica el polivalente jugador.

Después de su aventura en el Marino, Nico regresó a Uruguay para jugar en el Canadian Soccer Club, con experiencias posteriores en Masnou, Miramar Misiones y de nuevo Canadian, antes de recalar en el Real Avilés. «Ella estaba en la Universidad y después se fue de Erasmus a Portugal, así que al principio nos tocó estar un tiempo a distancia. Pero, después, ella tomó una decisión muy valiente y cruzó el charco para estar conmigo en Uruguay».

Después de su primera etapa en Avilés Pandiani se fue para los Hamrun Spartans de Malta, donde estaba luchando por los puestos de Europa League, pero una serie de impagos y de situaciones extradeportivas acabó por convencerle de poner fin a esa aventura y regresar con Itziar a casa, a Luanco por un lado y al Real Avilés por otro.

Pese a cambiar drásticamente de objetivos, de luchar por la Europa League a la permanencia en la Tercera División asturiana, Nico vive uno de los mejores momentos de su carrera, marcando goles hasta de falta, algo a lo que nunca había acostumbrado. «Muchos amigos me han escrito preguntándome si por fin había aprendido a pegarle», sonríe, como en él es habitual.

Si la temporada pasada cumplió con su cometido con Xiel en el banquillo, este curso ha sido el de su paso al frente definitivo, algo que seguramente le lleve a tener ofertas interesantes en verano. Sin embargo, el uruguayo tiene claro que «hasta el 19 de mayo sólo pienso en el Avilés y en conseguir la permanencia. Quedan tres partidos muy importantes y tenemos que estar centrados».

El primero de ellos será ante el Marino, el cual Pandiani no quiere dar por perdido, a pesar de que el luanquín no es un conjunto de 'su Liga', y sí posteriormente lo serán Siero y Ceares. «Hay que pensar en el partido siguiente y no podemos darnos por vencidos antes de jugar. El Marino tiene un gran equipo y está luchando por la Liga, pero tenemos que hacer las cosas bien y salir a por la victoria».

De su etapa, en el Marino actual sólo queda Guaya, si bien Pandiani le guarda mucho cariño al Marino, a pesar de que, con 20 años, sólo disputó trece partidos y el equipo acabaría descendiendo. «Desde entonces he aprendido mucho, sobre todo de mi paso por Malta». Aun así, «mi hermano Axel -juega en el División de Honor de L'Hospitalet, en Barcelona- es mejor que yo. Él sí que va a ser bueno», sonríe.