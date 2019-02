Luis Castro se incorpora al Quirinal como coordinador Francisco Medina y Luis Castro, ayer en el Quirinal. / C. D. QUIRINAL Medio año después de su polémica salida del Avilés Stadium, el exjugador blanquiazul asume un nuevo reto en un club de referencia en la base NACHO GUTIÉRREZ Martes, 26 febrero 2019, 00:18

El Club Deportivo Quirinal, un referente de la cantera del fútbol avilesino, cuenta desde ayer con un nuevo coordinador de su sección de campo, el ex jugador del Real Avilés Industrial, Luis Castro. El presidente de la entidad verdinegra, Francisco Medina, realizó ayer en la sede social la presentación de su nuevo responsable deportivo, que suple en el cargo a Carlos Ordás.

Medina dijo que el cambio se debía a «buscar un revulsivo» y destacó la figura de Luis Castro, su larga trayectoria. «Tenemos muchas esperanzas en este proyecto y hemos confiado en una persona muy importante en la ciudad de Avilés en este mundo del fútbol». Mostró su confianza en el nuevo coordinador: «Sabemos que va a llevar esto a lo más alto junto a Lolo Prol, nuestro coordinador de fútbol sala, y sabemos que nos va a dar un impulso muy importante para el Quirinal».

Luis Castro se mostró muy motivado con su incorporación a la entidad verdinegra, de la que señaló que «hoy en día es, seguramente, el club que mejor está trabajando de toda la comarca de Avilés. Desde el primer momento que tuve la posibilidad de venir aquí me ilusionó mucho», recalcó. Tras su polémica salida al final de la pasada campaña del Avilés Stadium, Luis Castro ha tenido varias opciones de volver a la actividad: «Es verdad que otros clubes se pusieron en contacto conmigo, pero este proyecto me ilusionaba y no me lo pensé. Aquí estamos para trabajar con Lolo e intentar llevar al Quirinal lo más alto posible».