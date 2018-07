«¡Claro que me gustaría que hubiera asturianos en la selección española!» 01:30 Luis Enrique Martínez, nuevo seleccionador nacional español. / EFE El técnico gijonés recuerda que su añorado Sporting es un club «típico de cantera» pero asume que es difícil «dar jugadores de nivel» PABLO PARACUELLOS Madrid. Viernes, 20 julio 2018, 04:28

Luis Enrique es ese tipo de entrenador que admite que no le interesa cuando juega en el Bernabéu. El mismo que no le importa echar la bronca a un periodista cuando bosteza en su rueda de prensa. Es un hombre de fútbol rodeado de títulos y polémica por su discurso, tan sincero como brusco en ocasiones. Ayer, en La Ciudad del Fútbol de las Rozas no fue para menos, pues 'Lucho' se colocó frente a más de cien periodistas ansiosos de hablar con él sobre su mérito más reciente: ser el seleccionador nacional. Y pese a estar a cientos de kilómetros de su Gijón natal, demostró que no olvida sus raíces: «Me siento orgulloso de ser gijonés, asturiano y de dirigir a la Selección»

Un emotivo vídeo de presentación proyectado con las luces apagadas repasó el palmarés del gijonés. tanto en su etapa de jugador como de técnico. Este pequeño homenaje audiovisual culminó con los cánticos de «Luis Enrique» que en su día le dedicó la afición y con su nombre impreso en la espalda de la camiseta de la Roja. Acto seguido, Luis Enrique entró al salón Luis Aragonés, que se empleó, según la organización, como un pequeño homenaje al difunto seleccionador.

En el escenario lo esperaban José Francisco Molina y Luis Rubiales, quien le entregó la camiseta que apareció en el vídeo. El técnico no la soltó durante toda la hora que duró la rueda de prensa. La camiseta de su selección reposó, doblada con cuidado, sobre su pierna izquierda. Contrastaba el gesto serio de Luis Enrique durante toda la presentación con su foto proyectada tras él con los brazos levantados, el rostro eufórico y un subtítulo que le daba la bienvenida a la selección.

También destacaba la sobriedad del acto ya que sobre el escenario solo había tres taburetes en los que se sentaron durante más de una hora Rubiales, Molina y el propio 'Lucho'. Lo más llamativo era el color rojo España que desprendía la pantalla gigante y que abrazaba a todos los asistentes.

Las primeras palabras de Luis Enique en su presentación fueron un «muchas gracias» con la voz entecortada, un nerviosismo que escondía lo que él reconocío como una «alegría infinita». Durante el acto, el nuevo seleccionador mantuvo una actitud cómplice con Rubiales; miradas, risas a cada broma de Lucho y gestos que delataban cierta amistad entre los dos. Luis Enrique necesitó a mitad de acto una botella de agua para refrescarse la garganta tras contestar a muchas preguntas que abarcaron desde cuestiones técnicas hasta algunas más personales.

A pesar de que en el acto no estuvo ningún familiar de Luis Enrique, el entrenador se preocupó de mencionar al equipo que le vio despegar, su querido Sporting. Sobre los rojiblancos afirmó «Es un equipo típico de cantera pero es difícil sacar jugadores de nivel. Me encantaría que hubiera asturianos. Hay alguno en Inglaterra (Mata), en Estados Unidos (Villa)... Bueno,estoy yo, aunque desgraciadamente no voy a marcar los goles», terminó bromeando.

Se presentó también al resto del equipo técnico, entre ellos Joaquín Valdés, nuevo psicólogo de la selección, también asturiano. «Ayudará a los futbolistas que quieran su consulta además de establecer acciones conjuntas con el colectivo», explicó el seleccionador.