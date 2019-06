Luis Enrique, ausente por segundo partido pero en el recuerdo de Lars Olsen «Aunque es una persona enérgica y líder todo lo consensúa», aclara un Robert Moreno que no teme el césped sintético R.E. TORSHAVN Viernes, 7 junio 2019, 01:16

Es sólo su tercera rueda de prensa como seleccionador pero a Robert Moreno no se le nota la inexperiencia ante los medios. Mantuvo la orden de Luis Enrique, al que asiste desde hace nueve años, de no adelantar ningún jugador del once pero explicó que ha estado en constante comunicación con el asturiano. «Aunque vienen de estar parados, han hecho trabajo individual y llegan bien. Nos ha sorprendido gratamente. Queremos distribuir minutos. El lunes jugamos ante Suecia, un rival muy duro. La preparación nos sirve de un partido para el otro. Ahora lo principal es ganar a Islas Feroe, que aunque todo el mundo lo da por hecho, hay que ganarle. Queremos dar buena imagen», apuntó antes de aclarar que el cuerpo técnico debate cada puesto. «Nada es por capricho. Luis Enrique aunque sea una persona enérgica y líder lo consensúa todo. Acabo de hablar hace una hora con él», señaló antes de hablar de uno de los temas más comentados estos días en Torshvan: el césped artificial. «Le hemos dado muchas vueltas, porque cambia el bote del balón y su forma de rodada. No creemos que sea una excusa para conseguir un buen resultado», zanjó.

Lars Olsen, seleccionador nacional y mito de la selección danesa de los 90 (ganó la Euro de 1992), manda mucho ánimo a Luis Enrique en su situación personal. «No será lo mismo para España que no esté él pero tienen jugadores de muchísima calidad. Es el mejor equipo de nuestro grupo», dijo antes de recordar que el asturiano le solía amargar cuando Dinamarca se medía a España en los años 90.