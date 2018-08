Luis Enrique completa su cuerpo técnico con el gijonés Juanjo González Juanjo González. / RFEF El exguardameta se convierte en el quinto miembro asturiano de la Selección Española absoluta DANI BUSTO GIJÓN. Viernes, 17 agosto 2018, 01:02

Se le ha visto como entrenador de porteros, dirigiendo a varios equipos desde el banquillo y en los despachos. El polifacético Juanjo González (Gijón, 1973), exguardameta del Sporting y exentrenador del Racing, entre otros clubes, se suma ahora a la pequeña colonia de asturianos que forman parte del cuerpo técnico de la Selección Española Absoluta, encabezada por Luis Enrique. El gijonés, que realiza desde 2013 diversas labores en las categorías inferiores de la Selección, pasará a desempeñar las funciones de técnico analista.

El asturiano, ya en Las Rozas (Madrid), donde el ajetreo de tareas es constante, asegura que afronta este nuevo reto «con muchísima ilusión», y explica que ya tiene ganas «de devolver con trabajo la confianza depositada» en él. Juanjo, que ya se sentía «feliz» de formar parte de la Federación Española de Fútbol, indica que «trabajar en el nivel más alto de la selección de tu país y poder hacerlo con alguien como Luis Enrique es un proyecto ilusionante», por lo que no se lo pensó dos veces cuando el director deportivo de la Selección, Francisco Molina, le ofreció ocupar ese cargo de técnico analista.

Esta será la primera vez que Juanjo y Luis Enrique coincidan en un mismo equipo de trabajo. Ambos llevan ya un par de semanas «trabajando a tope» para preparar esos primeros compromisos de 'La Roja' que están «a la vuelta de la esquina». En este aspecto, las labores de Juanjo pasan por recabar una amplia información sobre el equipo rival y sobre sus jugadores para que «nuestro seleccionador pueda tomar las mejores decisiones de cara al partido». Tras haber mantenido las primeras conversaciones con el nuevo seleccionador, Juanjo se queda con que Luis Enrique «tiene una gran energía y ganas de afrontar muchos retos».

Junto a ellos, en el cuerpo técnico se encuentran los también asturianos Joaquín Valdés, como psicólogo, Óscar Celada, como médico, y Lorenzo del Pozo, como readaptador. Una circunstancia que, para Juanjo, demuestra que en el Principado «hay grandísimos profesionales».

El exguardameta rojiblanco ha trabajado al lado de los seleccionadores sub 21, sub 19 y sub 17, así como en la selección femenina, y acumula un importante palmarés entre el que se encuentran las medallas de oro conseguidas el año pasado con el equipo femenino sub 19 y el masculino sub 17, en sus respectivos europeos.

Por tanto, el técnico conoce bien a las categorías inferiores de la Selección y ve con buenos ojos el futuro de la absoluta. «Las categorías inferiores están cosechando importantes éxitos, y eso es porque en las federaciones territoriales también se está haciendo un buen trabajo. Además los clubes están realizando una labor con la cantera de manera extraordinaria». De hecho, Juanjo estima que «hay una buena generación de gente joven, que viene apretando, y ya hay muchos de ellos que están jugando a primer nivel». Por estos motivos, el gijonés indica que «hay que ser optimistas», se muestra confiado y desea que «las cosas salgan bien» en la absoluta.

Previamente a su llegada a la Federación Española, Juanjo fue entrenador en Asturias del Llanes, el Langreo y el Avilés, para recalar después en el Racing como secretario técnico, club en el que estuvo entre 2008 y 2012 y al que también dirigió durante doce encuentros en Primera División. Como futbolista, el exportero defendió la elástica del Sporting entre 1994 y 2003 antes de finalizar su carrera en el Linares. El técnico asturiano asegura que, aunque se encontraba «muy a gusto» en las categorías inferiores de la selección, esta oportunidad que ahora se le presenta «es irrechazable», y prevé que «es el momento de disfrutar».