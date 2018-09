«Luis Enrique tiene un deseo tremendo de triunfar con la Selección» Luis Rubiales, en el estadio Hermanos Antuña. / J. M. PARDO «Quini es universal. España jugará en marzo en El Molinón para rendirle homenaje»Luis Rubiales Presidente de la Federación Española de Fútbol DANI BUSTO GIJÓN. Lunes, 1 octubre 2018, 00:49

«El fútbol no profesional es, para mí, el más importante». Una idea sobre la que incide, con frecuencia, Luis Rubiales (Las Palmas de Gran Canaria, 1977). El máximo mandatario de la Federación Española de Fútbol visita Asturias este fin de semana por primera vez desde que accedió a su cargo de presidente. Ayer acudió al estadio Hermanos Antuña, donde presenció el encuentro de Tercera entre el Caudal y el Gijón Industrial, con motivo del centenario del club mierense, y confirmó que la Selección disputará en El Molinón, en marzo, un partido que servirá como homenaje en recuerdo de Quini.

-Visita Asturias por primera vez como presidente de la Federación Española, ¿qué referencias tiene del fútbol regional en el Principado?

-Con Maxi (Maximino Martínez, presidente de la Federación de Fútbol del Principado) es imposible no conocer el fútbol asturiano. Lo conozco, y lo conozco bien. Es un fútbol que tiene una gran implantación en el país y conozco la labor que se hace por el fútbol más modesto desde la Federación Asturiana, que es una labor 'top'. Magnifica.

-Maximino Martínez era fiel defensor de Ángel María Villar, el anterior presidente de la Federación Española. Ahora usted ocupa ese cargo. ¿Cómo es el trato y la comunicación con la Territorial?

-Maxi es todo un referente para todos los que aspiramos a hacer cosas importantes en el mundo del fútbol. Es todo pasión, destila fútbol por los cuatro costados. Se vuelca por hacer un fútbol asturiano cada día más potente y también nos ayuda con su experiencia y con todo su conocimiento del fútbol español.

¿Qué aspectos se pueden mejorar en la Territorial y en el fútbol regional?

-Tenemos que intentar dar un impulso entre todos para tratar de actualizar las infraestructuras que hay actualmente. Es el siguiente paso que Maxi quiere dar. Ya conozco la sede de la Territorial y los terrenos en los que puede ubicarse en el futuro. Es un momento complicado a todos los niveles en la Federación Española, pero desde luego tenemos que intentar volcarnos para premiar la labor que se hace desde Asturias.

-¿Qué valoración hace de los primeros meses de Luis Enrique al frente de la Selección Española?

-No me gusta valorar al seleccionador, porque no quiero valorar su trabajo, pero sí valorar su capacidad, su conocimiento, su disposición y su entrega. Todo, desde que ha llegado, ha sido mostrar que tiene un deseo tremendo de triunfar con la Selección, y para lo demás, ahí están sus resultados. Desde la Federación Española, lo único que queremos es darle todas las facilidades para que trabaje con comodidad y para que tenga todas las herramientas necesarias.

-¿Cuándo volveremos a ver a la Selección Española absoluta en el Principado?

-En marzo se cumplirá un año del fallecimiento de Quini, un jugador muy querido. Irrepetible. La Selección jugará en El Molinón un partido que servirá para rendirle homenaje. Pero antes, queríamos ver a la familia de 'El Brujo' porque no queríamos dar ningún paso sin contar con ellos. Para nosotros lo más importante es conocer la forma de pensar de la familia en todo esto. Aunque Quini es universal y de todos los españoles, hay que respetar siempre los deseos de la familia.

-¿Qué es lo que le ha trasmitido la familia de Quini?

-(Hace un pausa larga y respira profundamente). La verdad es que me voy muy pleno. No quiero dar detalles porque ha sido un momento íntimo, muy bonito, muy emotivo para mí, que lo conocí, pero de verdad ha sido tan íntimo que prefiero que se quede entre nosotros.

-En las próximas horas se reunirá con los dirigentes del Sporting y del Oviedo, ¿qué temas se van a tratar?

-Es una visita de cortesía para charlar un poco de fútbol, y ponerme a su disposición para lo que ambos necesiten y demostrarles que hay un presidente de la Federación Española que quiere ser cercano a todos. Se trata de dos clubes emblemáticos de nuestro panorama nacional con dos aficiones tremendas, con un número importante de abonados, y son un ejemplo a seguir.

-Recientemente falleció un jugador juvenil del Navia a causa de un golpe contra un muro de hormigón. ¿Qué medidas se pueden tomar en los campos para minimizar el riesgo de este tipo de accidentes?

-Siempre tenemos que estar dispuestos a mejorar, todo se puede mejorar. La distancia de seguridad en ese campo era de tres metros veinte, más incluso que en algunos estadios de Primera. Lo que me sale del corazón es mandarle un fuerte abrazo a la familia de José Roberto Suárez.