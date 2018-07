SELECCIÓN ESPAÑOLA Luis de la Fuente se hará cargo de la sub 21 EFE. Jueves, 26 julio 2018, 00:13

La remodelación del cuerpo técnico de la Selección Española quedó completada con la designación de los entrenadores que se harán cargo de las categorías inferiores. Luis de la Fuente tomará el relevo de Albert Celades al frente de la selección sub 21, Santi Denia llevará el timón de la sub 19, David Gordo se responsabilizará de la sub 17 y Julen Guerrero se une al staff técnico de la Federación para tutelar a la sub 16. De la Fuente ya fue seleccionador sub 19 y logró el título en el europeo de 2015.