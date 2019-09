Luis Rueda dirigirá a la Selección Asturiana

Luis Rueda llevará las riendas de la Selección Asturiana en la Copa de las Regiones UEFA, en la que el conjunto del Principado se enfrentará del 5 al 8 de diciembre en primera fase a Valencia y Andalucía, la anfitriona. El técnico ovetense, de 43 años, tendrá a Marcos García como ayudante en su regreso a los banquillos. Javier Martino dirigirá a la Selección Sub 17 Femenina, Yonathan Menéndez a la Sub 15, mientras que Rubén Darío Piñera estará al frente de la Sub 16 masculina y José Vicente Fernández en la Sub 14.