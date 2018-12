El maestro de todos los guajes David Villa se hace un 'selfie' con los jóvenes participantes del campus de invierno, en el campo del estadio Pepe Quimarán. / IMANOL RIMADA «Los chavales se lo pasan bien, eso es lo más importante», valora David Villa a la conclusión del campus de invierno del Llanera DANI BUSTO POSADA DE LLANERA. Domingo, 30 diciembre 2018, 01:33

Disfruta entre ellos como un guaje más. Corre, asiste, regatea y enseña pequeños trucos a sus jóvenes alumnos. David Villa puso ayer el broche final a la tercera edición del campus de invierno organizado por la Unión Deportiva Llanera y la academia DV7 Soccer en las instalaciones del Pepe Quimarán, en Posada, con una divertida sesión de entrenamiento.

Durante cuatro días, una treintena de jóvenes, de entre 4 y 16 años, participaron en este campus, en el que, de la mano de los entrenadores del club, de la academia y del propio Villa, repasaron los conceptos básicos del fútbol y perfeccionaron su técnica. Además, a lo largo de esta semana también participaron futbolistas como Javi Fuego y Santi Cazorla, y la ayudante técnica de la Selección Española femenina Montse Tomé.

Tras la última sesión, ayer, 'El Guaje' pasó un rato distendido con los más pequeños, se fotografió con todos y sorteó entre ellos una camiseta del New York City, club en el que militó hasta el mes pasado. También fue requerido para las fotos y los autógrafos por los padres de los alumnos, e incluso por alguna aficionada asiática que aprovechó su estancia en Asturias para acercarse a saludarlo.

«Estoy contento porque los chavales se lo pasan bien, que es lo más importante», valora Villa, todavía con el rotulador en la mano, después de firmar un montón de camisetas. El futbolista asturiano destaca que «lo que se busca es que los niños tengan una actividad que hacer en vacaciones de Navidad, que les guste jugar al fútbol y que todos se vayan contentos. Ese es el objetivo».

Objetivo cumplido, a juzgar por las caras sonrientes de los más pequeños, que todavía pelotean sobre el césped sintético del Pepe Quimarán. Sentado en el suelo, recuperando energías, se encuentra Fabio Blanco Alonso, de once años recién cumplidos, aunque ya es un pequeño 'veterano', porque ha participado anteriormente en este campus. «Estuvo muy entretenido. Es muy divertido, hice nuevos amigos, y eso es lo que más me gustó», afirma el joven de Lugones, quien se queda con uno de los consejos más importantes que les ha dado David Villa en este campus: «Nos dice que sigamos haciendo lo que nosotros creemos, y que si alguien nos dice que no podemos lograr hacer algo, lo sigamos intentando hasta que podamos conseguirlo».