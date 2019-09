El Málaga, en una situación muy grave

Joaquín Jofre, responsable jurídico del Málaga y mando ejecutivo de la entidad durante los últimos años, reconoció ayer que el club está en un momento muy difícil, aunque se muestra esperanzado en revertir la situación, sin esconder que ayudaría que los Al Thani devolviesen lo que deben al club y redujesen sus salarios. ««Si no se toma ninguna medida, sí estamos en peligro de no acabar la temporada. Trabajamos todos los días para que ese déficit sea cero. Hay peligro, como en cualquier empresa que reduce sus ingresos. Si no hacemos nada, hay un peligro», afirmó Jofre, que aseguró que una de las soluciones es que la familia Al Thani devuelva los 4,5 millones en autocréditos que se concedió durante los últimos años.