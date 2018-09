Maldini recuerda cómo era el fútbol antes del VAR con un histórico rifirrafe entre jugadores del Oviedo y un linier En el vídeo, compartido a través de Twitter, se ve cómo el conjunto azul increpa al auxiliar cuestionando el fuera del juego de Quino, autor del gol de la discordia ANA SOLÍS Domingo, 2 septiembre 2018, 22:47

El veterano periodista deportivo Julio Maldonado, 'Maldini', bucea en la historia del fútbol y se traslada hasta los años setenta para mostrar cómo eran aquellos tiempo en los que este deporte carecía del ahora casi imprescindible VAR. Con un toque de humor, recuerda un encuentro entre el Real Oviedo y el Valencia C.F. en el Tartiere en 1974.

En el vídeo se ve cómo algunos miembros del conjunto azul increpan al linier cuestionando el fuera del juego de Quino, autor del gol de la discordia, quien por entonces defendía los colores del Valencia. La tensión aumenta y el rifirrafe acaba con el asistente en el suelo y las fuerzas de seguridad dentro del campo.

Las protestas no le valieron de mucho a los oviedistas. Pues al no poderse comprobar si el tanto debía o no ser anulado, el encuentro acabó 1-2, con derrota para los de casa.

Los más de 823.000 seguidores de Maldini, actualmente en Movistar +, Cope y AS, no han podido evitar comentar las anecdóticas imágenes y dar su opinión sobre si realmente fue un gol válido. Esto con el VAR no pasa.