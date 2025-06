Mamel Lago, tras ascender a la primera al Marítimo: «El objetivo es reforzar al equipo con jugadores jóvenes y mirar hacia arriba»

A sus 43 años, y ya asentado como entrenador al ciento por ciento, Mamel Lago continúa consiguiendo éxitos futbolísticos en el Bajo Nalón. Como jugador ... llegó a militar en el Praviano en Tercera División, y en la última década ha formado parte de tres proyectos con los que ha conseguido ascender, rodeándose de amigos, de jugadores veteranos a los que convenció para volver a ponerse las botas y jóvenes tanto del concejo en otras etapas como de toda la región e incluso fuera de nuestras fronteras desde la creación el pasado verano del Marítimo Racing Club, con sede en el campo de El Pico, en San Juan de La Arena.

Primero fue el Atlético Arenesco, donde fue jugador y directivo. Después el Racing de Pravia, donde hizo un poco de todo, y ahora el Marítimo Racing Club. «Es el tercer proyecto de este estilo en el que me meto. En Primera Regional me tocó coger al Arenesco y nos quedamos a pocos puntos de meternos en los equipos que optaban al cambio de categoría. En el Racing de Pravia no pude ser entrenador cuando subimos a Primera Regional y cuando lo hicimos, mantuvimos la base y no nos dio la gasolina para mantenernos», repasa.

Ahora, el ascenso llegó a la primera, «algo que es muy difícil, como sabe todo el que está metido en el mundo del fútbol. El inicio fue muy duro, perdimos diez puntos de 24 y la gente ya nos daba por muertos. Defendimos una estructura y acabamos haciendo 62 puntos de 64 para acabar ascendiendo como campeones ante dos equipos como el Real Avilés B, que era de otra categoría, o el Trevías, que mantenía la base, y además reforzó al equipo, del conjunto que había descendido la temporada pasada por muy poco».

Busta, de poder jugar con el Real Avilés B a arrebatarle el ascenso directo a 'su' club Una de las instrahistorias del ascenso del Marítimo la firma Miguel Busta, avilesino de 22 años muy relacionado con el Real Avilés. El jugador, portero durante muchos años, hasta que la pasada temporada dio definitivamente el salto a la delantera con el Llaranes B, pudo jugar este curso en el filial blanquiazul, mientras entrenaba en la cantera. Sin embargo, el club no lo vio con buenos ojos. Se decantó por la oferta del Marítimo, marcó 16 goles y consiguió el ascenso como campeón. «Son circunstancias que se dan en el fútbol. Ellos creían que no tenía nivel y la verdad es que me salió una gran temporada. Realizamos una temporada espectacular a partir de la jornada 10 y el ascenso tiene mucho mérito. El grupo fue muy exigente por la inversión que había y por el proyecto del Real Avilés B, que aunó acertadamente experiencia con juventud». Una vez conseguido el ascenso con el Marítimo, Busta animó como uno más al filial del Real Avilés y también al primer equipo, del que continúa siendo socio, formando parte de la grada de animación Indeseables. «Siempre que los partidos como jugador y entrenador me lo permiten, voy al campo en casa y fuera». El próximo curso dirigirá en el Navarro y cambiará de equipo.

Tras el meritorio ascenso a Segunda AF, antigua Primera Regional, en un grupo muy complicado y exigente, Mamel Lago no quiere que todo el trabajo realizado sea en balde. «No vamos a cometer los errores del pasado en el Arenesco o el Racing de Pravia. Hemos renovado a la base del equipo, pero con la idea de reforzarlo, porque la nueva categoría también nos exigirá si queremos competir a buen nivel».

En ese sentido, no siguen en el quipo avilesinos como Wisi o Chini, pues «tienen nivel de sobra, pero a nivel de compromiso y competitividad buscamos otra cosa en estos momentos». El ejemplo es el del centrocampista africano Massé, al que Mamel recuperó para la causa hace algunos años después de pasar por Tercera División en equipos como el Llanes. También seguirán clásicos como Juanma, ex del Real Avilés, o Josu, con pasado en el filial blanquiazul, el Stadium o el Valsa, entre muchos otros. Los fichajes serán «gente joven que nos ayude a seguir creciendo y ser competitivos».

Otro de los puntos claves del proyecto, y de los que más orgulloso se siente Mamel, es la recuperación del campo de El Pico, donde ya había jugado y entrenado con el Arenesco. «Estaba abandonado, por unas circunstancias u otras, y poco a poco lo estamos restaurando. El césped ya va siendo verde y la instalación está mucho mejor».