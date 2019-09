La central ovetense María Méndez se estrenó en la élite del fútbol español con victoria al disputar el último tercio del triunfo del Deportivo sobre el Espanyol (3-1), al que también contribuyó desde el inicio la centrocampista gijonesa Iris Arnaiz. La zaguera, campeona del mundo sub 17 el pasado año a las órdenes de la asturiana Toña Is y ya internacional sub 19, afronta su primer curso en el conjunto coruñés tras cerrar su etapa en el Real Oviedo Femenino.