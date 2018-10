María Méndez y Paula Suárez irán al Mundial sub 17

Las jugadoras asturianas María Méndez (Real Oviedo) y Paula Suárez (Sporting) han sido convocadas para la cita mundialista que la Selección Española sub 17 disputará del 13 de noviembre al 1 de diciembre en Uruguay. La seleccionadora española Toña Is anunció ayer la lista definitiva de 21 jugadoras, pertenecientes a 17 clubes, que componen un bloque muy similar al que se proclamó campeón de Europa sub 17 el pasado mayo. El equipo español se concentrará en Las Rozas a partir del 30 de octubre, para iniciar después su viaje a Montevideo el 4 de noviembre.

Tanto la guardameta rojiblanca como la defensa azul son habituales en las convocatorias con la sub 17 y ya participaron en el triunfo en la citada Eurocopa que se disputó en Lituania.

La zaguera del conjunto carbayón destacó ayer que esta citación «es un sueño» ya que «jugar una competición tan importante representando a tu país es lo máximo a lo que puede aspirar una jugadora».

En la fase de grupos, España se enfrentará a la República de Corea el 14 de noviembre (20 horas, horario peninsular); a Colombia, el 17 de noviembre (23 horas), y a Canadá, el 21 de noviembre (18 horas).

El balance del equipo español femenino en el Mundial sub 17 es esperanzador. La selección logró la medalla de bronce en la cita mundialista de Trinidad y Tobago en 2010; fue subcampeona en Costa Rica en 2014, y tercera, ya a las órdenes de Toña Is, en el pasado Mundial de Jordania de 2016.