El Marino se agarra a su fortaleza de Miramar Un instante del entrenamiento de ayer, en Miramar. / J. PETEIRO La racha de imbatibilidad en casa es la esperanza del equipo de Oli Álvarez para rematar el 0-0 de la ida ante el San Ignacio N. GUTIÉRREZ AVILÉS. Domingo, 2 junio 2019, 01:43

El Marino de Luanco tendrá en su campo de Miramar (17 horas) el mejor aliado para hacer bueno el empate sin goles del partido y superar la primera eliminatoria por el ascenso que le enfrenta al San Ignacio de Vitoria. El equipo gozoniego no ha perdido partido en todo el campeonato regular en su campo, una racha que se extiende a la pasada campaña hasta catorce meses en los que nadie pudo asaltar el feudo luanquín, que espera rozar el lleno en apoyo al Marino y contando también con la presencia de un centenar aproximado de seguidores vitorianos.

Oli no quiere excesos de confianzas por esa racha de imbatibilidad y bien hace el técnico azulón en poner a los suyos las orejas tiesas . El Marino está obligado a ganar porque un empate con goles deja fuera al segundo clasificado del grupo asturiano ante el cuarto del vasco.

Con la premisa de no encajar por encima de todo y tener paciencia para buscar los goles, el entrenador ovetense tiene disponible al grueso de su plantilla con la única baja de Martín Pérez. No se esperan grandes cambios para el once inicial, salvo la posibilidad de que Fassani vuelva al once como punta en lugar de Álvaro, que salió en Ibaia. El equipo más probable estará formado por Rabanillo; Borja, Emilio Morilla, Pantiga, Guaya; David González, César Súarez; Juan López, Álex Arias, Luis Morán; y Álvaro o Fassani.