Sergio Sánchez, segunda por la izquierda, en el banquillo del Marino. ARNALDO GARCÍA

El Marino hace aguas ante el Sámano en Vallegón

El equipo cántabro se llevó el partido gracias a un discutido penalti en la segunda parte

LUCÍA VIDAL

CASTRO-URDIALES.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

El Marino no pudo aprovecharse de la resaca copera del Sámano y cayó derrotado en su visita a Vallegón. Un penalti transformado por el conjunto ... castreño en el minuto 68 fue suficiente para que los tres puntos se quedaran en casa tras un encuentro con muy pocas ocasiones de gol. El cuadro gozoniego encadena su segunda derrota y la cuarta jornada sin conocer la victoria, por lo que se acerca a la zona peligrosa de la clasificación.

