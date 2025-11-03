El Marino hace aguas ante el Sámano en Vallegón

El Marino no pudo aprovecharse de la resaca copera del Sámano y cayó derrotado en su visita a Vallegón. Un penalti transformado por el conjunto ... castreño en el minuto 68 fue suficiente para que los tres puntos se quedaran en casa tras un encuentro con muy pocas ocasiones de gol. El cuadro gozoniego encadena su segunda derrota y la cuarta jornada sin conocer la victoria, por lo que se acerca a la zona peligrosa de la clasificación.

Al conjunto luanquín le costó adaptarse a las pequeñas dimensiones de Vallegón. De salida, el conjunto cántabro se hizo con el control y, a través de su fútbol directo, creó peligro en la portería de Dennis. En esos primeros minutos, los grandes protagonistas del encuentro fueron los palos, que evitaron por dos veces que el Sámano se pusiera por delante en el marcador. A los ocho minutos, Castillo ganó la espalda a la zaga, se plantó ante Dennis en un mano a mano y su disparo se estrelló en la madera. Cinco minutos después fue Diego Marta quien chutó contra el poste, que repelió su potente tiro cruzado. Fueron quince minutos de agobio para un Marino que salió indemne del dominio local.

Pasado este tiempo, el partido entró en una fase de juego muy insulso en el que las ocasiones de gol brillaron por su ausencia. El cuadro gozoniego mejoró en defensa, pero tuvo su gran debe en el ataque. A pesar de jugar con dos delanteros, el equipo de Sergio Sánchez no disparó entre los tres palos en toda la primera parte. En el tramo final del acto inicial lo único destacado fue la lesión del delantero local Castillo, que tuvo que ser sustituido por Pedro Méndez.

Tras la reanudación, las lesiones se siguieron cebando con el Sámano. En los diez primeros minutos, Deiby y Quintela, este en camilla, tuvieron que dejar el campo por problemas físicos. El Marino pareció salir con más mordiente, pero fue un simple espejismo que duró muy poco. Las oportunidades de gol continuaron siendo escasas y los porteros siguieron pasando inadvertidos. En ese escenario, el gol tenía que llegar a balón parado. En el minuto 68, Rasines colgó una falta al área y el colegiado pitó una protestada mano de un defensor del Marino. Aitor Abad se encargó del lanzamiento de la pena máxima y, aunque Dennis adivinó la dirección del balón, no llegó a desviar el disparo ajustado al palo.

Sergio Sánchez introdujo cambios y el Marino se volcó al ataque. Los diez últimos minutos la escuadra gozoniega tuvo encerrado en su área al Sámano, aunque no fue capaz de quebrar su sólida estructura defensiva. Somolinos pudo empatar en el minuto 92 con un remate de cabeza en un córner, en el que el balón se fue por encima del larguero. El conjunto asturiano lo siguió intentando hasta el 97, minuto en el que el árbitro pitó el final y confirmó que el cuadro luanquín regresaba de vacío.