El Marino busca estrenar su casillero de puntos ante el Celta B S. MENOR LUANCO. Domingo, 15 septiembre 2019, 01:41

El Marino de Luanco continúa con su serie de encuentros frente a filiales. Si sus tres primeros rivales ligueros fueron Atlético B, Real Madrid Castilla y Getafe B, en esta ocasión deberá medirse a otro filial de Primera División: el del Celta (12.30 horas, Barreiro). El técnico Oli Álvarez tiene la única baja para el envite del sancionado Guaya, mientras que Emilio Morilla se ha quedado fuera de la lista por decisión técnica.

El preparador ovetense espera encontrarse con un mejor Marino que el que se está viendo en este inicio de curso, que ha encajado ocho tantos en tres partidos. «Tenemos mucho que mejorar. Necesitamos más temple, no perder la cabeza ni tampoco tantos balones. Estamos siendo unas madres en nuestra área y poco contundentes en la rival. Mi misión ahora es apretar las tuercas de la gente porque creo que lo podemos hacer mucho mejor que hasta ahora», afirma.

Aunque todavía queda mucha competición por delante, Oli Álvarez advierte de que «con lo que estamos haciendo no nos da. La gente le pone disciplina y ganas y agradecemos que la afición nos despidiera con aplausos ante el Atlético y el Getafe, pero las sensaciones no nos dan de comer», dijo. «Tenemos que ser un equipo mucho mejor y entre todos debemos demostrarlo, porque creo que tenemos gente para ello. Hemos subido un escalón y los rivales son muy buenos, pero no es excusa», hizo hincapié.

La convocatoria marinista está compuesta por Chechu, Borja, Trabanco, Pablo Pérez, Prado, Iván Fernández, David González, César, Mikel Busto, Mathe, Álex Arias, Luis Morán, Saha, Mika, Abraham, Lora, Porrón y Boedo.