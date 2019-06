FASE DE ASCENSO El Marino comienza a preparar en Miramar la vuelta ante el Mutilvera Martín, ayer en Miramar. :: C. M. S. M. Martes, 11 junio 2019, 00:14

El Marino de Luanco comenzó ayer a preparar en Miramar el partido de vuelta de la segunda ronda del 'play off' de ascenso a Segunda B frente al Mutilvera, que tendrá lugar el domingo a las 18 horas en el feudo luanquín. Según el plan de trabajo de los gozoniegos, hoy martes será jornada de descanso, con entrenamientos en Miramar miércoles, jueves y sábado. El viernes también está fijado como día de descanso. Al igual que desde hace varias semanas, afortunadamente, Oli Álvarez no tiene bajas y, si no ocurre nada extraño, podrá contar con toda su plantilla para intentar pasar la eliminatoria. Para ello, deberán marcar al menos un gol, tras el empate a cero cosechado en tierras navarras, a pesar de que el Marino mereció un resultado más favorable.