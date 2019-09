PRIMERA REGIONAL El Marino de Cudillero pierde en Matalablima y busca refuerzos Rodri conduce el balón presionado por un jugador local. / ÁLEX PIÑA M. C. OVIEDO. Martes, 10 septiembre 2019, 00:11

El Marino de Cudillero no pudo regresar con premio del campo Matalablima, en el que fue superado (3-1) por un Guillén Lafuerza superior y con el partido de cara muy pronto. A los tres minutos Hugo marcaba el primer tanto en una falta de atención de los pixuetos, dormidos en el arranque del choque. La cosa no pasó a mayores y el equipo no sufrió más daños, aunque tras el receso volvió a tropezar en la misma piedra al encajar el segundo a los cinco minutos.

El Marino perdía todas las disputas, pero en el tramo final los marineros reaccionaron con el tanto de Tena en el minuto 85. Antes de que Jonathan diera la puntilla en el 90 los de Cudillero reclamaron un posible penalti. Sin que haya que hacer saltar las alarmas, el club pretende reforzar el equipo con tres o cuatro efectivos que den el plus que necesita el Marino.