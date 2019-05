El Marino espera un campo de Miramar hasta la bandera para superar al San Ignacio Los jugadores del Marino calientan en Vitoria. / A. P. S. MENOR AVILÉS. Viernes, 31 mayo 2019, 00:23

Después de empatar a cero en tierras vitorianas el pasado sábado, el Marino de Luanco espera que el campo de Miramar se convierta en una caldera el domingo, a partir de las 17 horas frente al San Ignacio, segundo filial del Alavés. Con la intención de evitar colas en taquilla el día del partido, la directiva que preside Luis Gallego ha decidido sacar entradas anticipadas a la venta, de las cuales ya se han vendido más de 250.

Los interesados en adquirir su ticket pueden acudir a los establecimientos Muebles Novar, Bar El Campo o Cafetería Alejandra. El precio para la tribuna es de 15 euros, general 12, socios 6, sub18 5 y sub12 gratis. Teniendo en cuenta que sólo hay dos puertas de acceso al campo y dos taquillas habilitadas, desde la directiva insisten en la conveniencia de sacar la entrada anticipada. Cabe recordar que la capacidad del campo de Miramar es de 3.500 espectadores.

En el aspecto deportivo, el equipo realizará mañana, a partir de las 10 horas, el último entrenamiento de la semana, después del cual Oli Álvarez citará a todos los disponibles para que acudan a Miramar. El entrenador ovetense se muestra confiado de cara al pase, pues «en nuestra casa y con nuestra gente el partido va a ser otro», con respecto a la ida disputada en Vitoria.

Oli espera que su equipo tenga «más pausa, no tenemos que robar y lanzar rápido, sino mantener para cortar su ritmo, porque ellos están muy cómodos sin balón y si no recuperamos rápido tendremos que correr mucho». El ovetense no duda que «en Miramar tendremos como mínimo el ambiente que vivimos ante el Praviano, pero tenemos que jugar con normalidad, sin exceso de responsabilidad. Confío en que lo hagamos bien».