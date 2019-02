El Marino se ve frenado por un competitivo Llanes El capitán del Marino Guaya tapa un avance de un futbolista del Llanes. / TAREK HALABI El equipo azulón no pasa del empate en Miramar y ve como el Lealtad recupera dos puntos y toma ventaja de nuevo en lo alto de la tabla F. J. ÁLVAREZ Lunes, 25 febrero 2019, 02:15

Reparto de puntos en Miramar (1-1) entre Marino y Llanes en un encuentro muy disputado en el que decidieron dos acciones a balón parado. Los locales no pudieron pasar del empate y se colocan de nuevo a seis puntos del líder Lealtad, que no falló en Grado.

1 MARINO 0 LLANES Marino: Guillermo; Borja Álvarez, Trabanco, Emilio Morilla, Guaya; David González; Iván Fernández (César García, m. 57), Álex Arias, César Suárez (Juan López, m. 46), Luis Morán; y Fassani (Álvaro García, m. 72). Llanes: Gabri; Riki, Berto Toyos, Álvaro, Cristian; Bruno; Gael, Llerandi (Porto, m. 86), Mediavilla, Richi; y Arturo (Ariel, m. 81). Goles: 0-1: min. 35, Richi. 1-1: min. 47, Trabanco. Árbitro: López Abelleira (Oviedo). Amonestó a Emilio Morilla y César García; y a Agus Porto, Gael, Ariel, Ander Mediavilla y Richi. Incidencias: unos 400 espectadores en el campo de Miramar.

A los ocho minutos, Ander Mediavilla, con un lanzamiento que se marchó muy cerca del larguero, avisaría para el Llanes, que se iba a adelantar en el marcador de falta directa a diez minutos del descanso. Richi, con un gran disparo por encima de la barrera, haría el 0-1 con el que se llegaría al descanso.

Nada más comenzar la segunda parte, el Marino firmaría el empate. Un lanzamiento de falta de Álex Arias iba a encontrar la cabeza de Trabanco, que remató de forma impecable pegado al poste derecho de la meta defendida por Gabri. El tanto dio alas a los de Oli Álvarez, que apretaron en busca de la remontada. Luis Morán tuvo dos opciones para marcar, pero en la primera se topó con un defensa y en la segunda hizo falta sobre su defensor.

Un remate a la media vuelta de Richi y un tímido disparo de Llerandi a las manos de Guillermo fueron la respuesta de un Llanes que vendía cara su piel. Los locales reclamaron penalti en una caída de Luis Morán ante Riki y la más clara del Marino sería de Álvaro García, que se encontró con una gran respuesta de Gabri tras un buen centro de César García, que revolucionó el partido desde su salida al campo.

Gael probó fortuna con un potente disparo para el Llanes, y ya en el tiempo añadido el Marino tendría la victoria. Guaya lanzó un córner muy cerrado y Trabanco, marcado por Berto Toyos, se quedó a escasos centímetros de impactar con el balón y dejar los tres puntos en casa.

La pelota no quiso entrar y el Marino se tuvo que conformar con el empate conseguido, que de primeras no es una buena noticia pero que a la larga puede ser importante. En ese sentido, los marinistas visitan el próximo fin de semana al Siero, y Lealtad y Caudal protagonizarán un duelo de altura con mucho en juego para ambos equipos, pues el Caudal no se quiere descolgar todavía de una lucha por el título que depende de ese resultado.