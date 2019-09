SEGUNDA DIVISIÓN B Marino y Langreo se ven las caras con dos filiales madrileños El Atlético B es el rival en Ganzábal y el Getafe B en Miramar, donde el equipo de Oli necesita ganar en el probable debut de Lora G. MARTÍNEZ/N. GUTIÉRREZ LANGREO / LUANCO. Sábado, 7 septiembre 2019, 00:14

El Langreo recibe esta tarde (18 horas) a otro de los filiales de la categoría, el Atlético de Madrid B, en un duelo en el que los locales esperan conseguir su primera victoria ante un rival que viene de perder también en su propio campo y que es otro de los llamados 'cocos' de la categoría.

Aunque parezca que todavía queda mucha competición, y de hecho así es, todos los encuentros pueden llegar a ser decisivos tras dos derrotas consecutivas. Los puntos que se dejan de sumar pueden llegar a ser muy necesarios y eso es lo que quiere inculcar Dani Mori a su plantilla.

De poco vale el jugar bien y merecer algo más cuando no se materializan las ocasiones de gol, algo que quedó en evidencia en estos últimos dos encuentros de forma clara. No obstante las sensaciones no fueron malas, aunque se echó en falta un tanto de efectividad cara al gol.

Para este compromiso, el técnico local cuenta con la baja por lesión de Xurde Ramiro y es seria duda Adrián Llano, por lo que un más que posible once tras lo presenciado en el último ensayo celebrado en la mañana de ayer será el formado por Adrián Torre; Leto, Alain, Colo, Gayoso, Pedro Montero, Adrián Llano o Mateo Arellano, Samba, Marenya, Allyson y Marc Nierga.

El árbitro del encuentro será finalmente Alberto Gomez Lameiro, en sustitución de Eder Mallo Fernández, del Colegio Gallego.

Necesidad en Luanco

En Miramar se ven las caras dos equipos que no han ganado tras dos jornadas, Marino y Getafe B, que jugarán en el feudo gozoniego desde las 19 horas.

Un partido muy importante sobre todo para los azulones tras encajar dos derrotas ante otros tantos filiales, Atlético de Madrid y Real Madrid Castilla, en un escabroso inicio de campaña para el Marino en su regreso a la categoría de bronce.

Oli Álvarez ha trabajado el partido con el mayor mimo por esa necesidad de sumar la primera victoria y empezar a subir posiciones en la clasificación. El entrenador del conjunto gozoniego no adelantó sus planes de alineación, pero es probable que introduzca algún cambio, con la incertidumbre de saber si el último fichaje, el exsportinguista Alberto Lora, entra en el once inicial. De momento está entre los 19 convocados y de no ser de mano, es prácticamente seguro que dispondrá de sus primeros minutos en el conjunto gozoniego.