El Marino paga caros sus errores en el tramo inicial

Una mala puesta de largo le acabó costando, a la postre, los tres puntos al Marino de Luanco ante el Numancia. Los sorianos, un histórico ... del fútbol profesional que no han iniciado el curso como deberían, castigaron en el minuto cinco el primer error de la defensa luanquina. Una internada de Jony ponía el 0-1 en Miramar. Cuando no se había cumplido el cuarto de hora, un balón en largo volvía a dejar solo al atacante de Los Pajaritos, que batía de nuevo a Dennis.

Era el 0-2 y el partido acababa de empezar. Los de Sergio Sánchez, que venían disponiendo tres centrales y dos carrileros, eligieron esta vez jugar con defensa de cuatro. Lejos de venirse abajo, los de Luanco reaccionaron tras este doble jarro de agua fría. Marcos Bravo, Óscar Fernández y Tyto Leiva tendrían las mejores ocasiones locales en el primer acto.

Cuádruple cambio

Aunque sin duda la apuesta definitiva en busca del tanto llegaría tras el paso por vestuarios. Con un cuádruple cambio como declaración de intenciones los de Sergio Sánchez se volcaron en la busca de la meta soriana, adelantando las líneas y embotellando a un Numancia que prácticamente se quedó reducido a su capacidad contragolpeadora en esta mitad.

La grada protestó como penalti una caída de Fofana en el área en el minuto 51. La que sí se sancionaría, aunque no en forma de pena máxima, sería una falta sobre Tito Leyva cinco minutos después. Diego Díaz, con un formidable lanzamiento, conseguía batir por primera vez a Joel Jiménez y meter de lleno a los gozoniegos en la lucha por los puntos.

El tanto terminó por espolear a los de Sergio Sánchez en la búsqueda del empate. Los de Miramar llegaron a botar nada menos que 17 saques de esquina, pero el buen hacer defensivo de los sorianos y las intervenciones de su guardameta impidieron que el balón parado se tradujese en mayor peligro local.

Una nueva internada del delantero Tyto Leiva, derribado por el meta visitante Joel Jiménez, iba a protagonizar la jugada polémica de la tarde. El público reclamó con vehemencia el penalti, que el árbitro gallego Alberto Gómez no decretó. El propio Leiva iba a ser quien asistiese a Fofana, ingresado tras el descanso, para dejarlo en una situación inmejorable para lograr la igualada. Su disparo lo detuvo en el minuto el meta visitante con el cuerpo en la que, sin duda, fue la mejor ocasión de los locales en el segundo tiempo.

No pudo ser para un Marino de Luanco que, por méritos, acreditó ocasiones y juego para puntuar ante un Numancia que, con este resultado, adelanta a los de Sergio Sánchez y se sitúa a las puertas de los puestos de promoción de ascenso. Los de Miramar, con 12 puntos, se mantienen en la primera mitad de la tabla y encajan su segunda derrota de la temporada, la primera desde la jornada inaugural. Todo en una jornada que había comenzado con el homenaje a Guaya, por sus 600 encuentros con el Marino.