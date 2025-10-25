El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Muere un vecino de Barredos, en Laviana, horas después de recibir varios golpes en plena calle
Los jugadores se posicionan en una acción de estrategia. J. C. ROMÁN

El Marino paga caros sus errores en el tramo inicial

Dos tantos del visitante Jony en el primer cuarto de hora dejan a los de Sergio Sánchez sin puntos a pesar de su reacción final

F. J. Álvarez

Luanco

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:30

Una mala puesta de largo le acabó costando, a la postre, los tres puntos al Marino de Luanco ante el Numancia. Los sorianos, un histórico ... del fútbol profesional que no han iniciado el curso como deberían, castigaron en el minuto cinco el primer error de la defensa luanquina. Una internada de Jony ponía el 0-1 en Miramar. Cuando no se había cumplido el cuarto de hora, un balón en largo volvía a dejar solo al atacante de Los Pajaritos, que batía de nuevo a Dennis.

