El Marino recibe al Llanes en un gran momento de juego El equipo azulón busca la sexta victoria seguida ante un rival peligroso y sin perder de vista lo que haga el líder Lealtad N. GUTIÉRREZ Domingo, 24 febrero 2019, 01:17

La sexta victoria consecutiva para seguir la estela del líder Lealtad es el objetivo del Marino de Luanco en su compromiso frente al Llanes (Miramar, 17 horas). El equipo gozoniego, seguramente en su mejor momento de juego del campeonato, no lo tendrá fácil ante un rival que pelea por la cuarta plaza, pero la posibilidad de recortarle más puntos al Lealtad es un plus para los azulones. Oli Álvarez cuenta con todos sus futbolistas y es probable que repta el once que ganó al Covadonga, mientras Luis Arturo pierde a Meana y Pablo Prieto, lesionados.

Santa Catalina acogerá desde las 16.45 un interesante duelo entre aspirantes a la cuarta plaza: el Praviano, tras dos derrotas seguidas y un empate anterior, tiene una de sus últimas opciones para intentar acercarse a los puestos de 'play off', aunque no lo tendrá fácil ante un Llanera que ha ganado seis de sus ocho últimos partidos. Manel tiene las bajas del zaguero Guardado, por lesión, y la del atacante Rubén Riesco, sancionado, ademas del también delantero Giancarlo Canobbio, incorporado al Navarro.

La jornada ofrece un solo partido matinal, por aquello de esquivar al Sporting. Es el Covadonga-Siero y de los compromisos vespertinos hay que estar pendiente de la visita del aún invicto Lealtad a Grado, donde les espera un Mosconia capaz de doblegar a los maliayos. El duelo se ha fijado a las 16.45, mismo horario que otros tres choques: Colunga-L'Entregu, Tuilla-Madalena y San Martín-Gijón Industrial. A las 17 horas se disputa el Caudal-Universidad y a las 18 cierra el San Claudio-Ceares.