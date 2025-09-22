El Marino tira de oficio para llevarse los puntos de O Couto

Un gol de Tito mediado el segundo tiempo significó la primera victoria a domicilio del Marino, que prolongó en O Couto (0-1) la dinámica ... positiva iniciada en el derbi ante el Langreo. El conjunto gozoniego, bien armado en defensa, resistió con oficio ante el dominio de una UD Ourense que estrelló dos balones contra la madera en la primera mitad.

Marcó territorio el cuadro local con el control casi absoluto de la posesión en un comienzo plano y con predominante componente táctico. Priorizando la protección, Sergio Sánchez consolidó su apuesta por un esquema con tres centrales con la única novedad en el once de Lora, baluarte en la medular ante las posibilidades que ofrece por dimensiones O Couto.

No así por su estado que, no obstante, no comprometió el plan del bloque rojillo, que avisó con un centro al larguero de Barbosa en el minuto cuatro.

El Marino, con presión en tres cuartos, calma en la circulación y superioridad en los duelos en la zaga –Somolinos destacó a la hora de saltar a la anticipación–, consiguió romper la dinámica con diez minutos de mayor presencia en campo contrario ante las dudas y concesiones en la circulación anfitriona.

La vuelta al equilibrio, en una fase sin profundidad y con imprecisiones, facilitó la labor al bloque luanquín, que vivió sin aprietos hasta la media hora, cuando Hugo Busto, tras robo de Rufo, ganó metros por el carril central para conectar un zurdazo desde la frontal del área directo a la base del poste.

Borja, con una semivolea en un centro lateral que sacó Vizoso tirando de reflejos con el antebrazo, una parábola desviada de De Prado y un remate muy flojo de Parrilla motivaron una fugaz activación que no sirvió para alterar el tanteo al paso por el intermedio.

Los ataques fueron más verticales en el reinicio, con alternancia tras un primer disparo lejano de Íñigo al que replicaron Barbosa y Rufo con sendos lanzamientos desde fuera del área. Un zurdazo de Marcos Bravo resuelto con apuros en dos tiempos por Vizoso fue la antesala de las dos acciones que decidieron el signo del duelo.

Los locales piden penalti

En la primera, la UD Ourense reclamó un posible penalti de Orfila sobre Jaichenco, que se había anticipado para rematar un centro de De Prado.

Apenas un minuto después, Borja le ganó la partida a Labrada en un pase en profundidad y habilitó en el dos contra uno ante Manu Vizoso a Tito, que anotó con un remate ajustado al palo. El bloque de Borja Fenrández, que respondió como el Marino moviendo el banquillo tras el gol, pasó varios minutos en la lona, con Tomás como protagonista en ambas áreas, exigiendo primero la intervención de Vizoso para evitar el 0-2 y siendo objeto de las protestas locales por una posible mano dentro del área propia en una pugna con Osián. La presión por el mal comienzo de temporada precipitó una atropellada ofensiva rojilla que solo rondó la igualada en un centro de Yoel Crespo que no lograron embocar ni Osián ni Manu Núñez.