El Marítimo sube a Segunda AF y el Real Avilés B ya tiene rival en el 'play off'

Santy Menor Avilés Martes, 6 de mayo 2025, 08:55

El domingo finalizó la Liga regular en la Tercera AF, antigua Segunda Regional, y no hubo sorpresas. El Marítimo de San Juan de La Arena ... , que dependía de sí mismo para ser campeón, no dio opción a la sorpresa goleando al Llaranes B en La Toba (0-4). Los de Mamel Lago, que cuenta en plantilla con varios jugadores avilesinos y ex del Real Avilés, se acabaron por llevar el pulso a tres bandas en su primer año de vida ante Treviense y Real Avilés B, que jugarán el 'play off' de ascenso, al igual que el filial del Hispano, clasificado matemáticamente jornadas atrás.

El filial del Real Avilés, encuadrado con el Llanera B, disputará el partido de ida de los cuartos de final el domingo a las 12.15 horas en el Pepe Quimarán. La vuelta será una semana más tarde en La Toba. Por su parte, el Hispano B comienza en casa frente al Sariego, el domingo a las 13 horas. La vuelta, en El Carroceu. El 'play off' es más complejo que el que se disputa, por ejemplo, para ascender de Segunda a Primera RFEF. En este caso son tres rondas, por lo que las posibilidades de que un mal rato en uno de los seis partidos eche por la borda el trabajo de toda la temporada es exponencialmente mayor. Y si no que se lo pregunten al filial del Real Avilés la temporada pasada, entonces con Jorge Pintado en el banquillo. El Real Avilés B dependía de sí mismo para ascender directo hace dos semanas, pero la derrota frente al Treviense en la penúltima jornada en La Toba dejó en bandeja el ascenso al Marítimo, un proyecto iniciado por Mamel Lago en San Juan de La Arena después de haber probado fortuna con anterioridad, y varios éxitos deportivos a sus espaldas, con el Atlético Arenesco en la misma zona y con el Racing de Pravia en tierras vecinas. En Segunda AF, el Hispano, que depende de sí mismo, tendrá este domingo, a las 19 horas en Pumarín, la opción de regresar a la antigua Preferente, después de un espectacular mano a mano con el San Claudio que ha durado toda la temporada.

