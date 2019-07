La Sub 19 se medirá a Francia en semifinales Martes, 23 julio 2019, 00:10

La Selección Española Sub 19 Femenina no logró el primer puesto del grupo B del Europeo tras empatar sin goles frente a Alemania, vigente subcampeona. Pese a terminar la fase de grupos sin encajar un gol, las jugadoras de Pedro López se quedan en la segunda plaza tras el empate en un competido encuentro disputado en Stirling, en el que no participó la asturiana María Méndez. Ahora, el conjunto nacional femenino se jugará el pase a la final el jueves frente a Francia, que ayer se aseguró la primera plaza del otro grupo.