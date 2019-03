Fútbol Messi: «Mi hijo me pregunta, '¿por qué te matan en Argentina?'» Leo Messi, con la seleción argentina. / Afp El argentino confiesa que «se hizo costumbre decir cosas de mí, inventan... Me dan cuando no estoy. Muchas mentiras y cosas inventadas» JAVIER VARELA Madrid Viernes, 29 marzo 2019, 15:38

Leo Messi no pasa por su mejor momento con la selección argentina. Su papel siempre ha sido puesto en entredicho tanto en las competiciones importantes como Mundial o Copa América, como en los últimos amistosos. «Se hizo costumbre decir cosas de mí, inventan... Me dan cuando no estoy. Sé que se está hablando mucho pero como se hizo costumbre últimamente. No me sorprende nada. Muchas mentiras y cosas inventadas» ha señalado el '10' en una entrevista a la radio argentina Radio 94.7 Club Octubre. Además, Messi confiesa que le da «bronca porque la gente cree en lo que se dice. La realidad es que vengo con una pubalgia de antes del parón de diciembre y vengo entrenando poco, no jugando todos los partidos».

Precisamente sobre la pulbalgia que arrastra desde hace meses, Messi confesó que «es complicada». «No se saca de un día para otro. Me encuentro mejor pero no la limpié. Tengo que cuidarme», señaló para justificar su ausencia del partido amistoso de Argentina ante Marruecos del pasado lunes.

Messi fue rotundo al señalar que quiere «ganar algo con la Selección. Voy a jugar todas las cosas importantes» y se mostró extrañado por lo que le dicen cada vez que juega con la albiceleste. «Mucha gente me decía que no volviera, familia, amigos... mi hijo me preguntó ¿Por qué te matan en Argentina?», desveló.

Su padre y la selección

El '10' argentino habló sobre la presión de jugar en la selección argentina: «Si no íbamos en primera ronda era uno de los fracasos más grandes de la Selección. Hablamos y lo sacamos adelante para mejorar el grupo». Además, Messi desvelo que le «calienta mucho la locura que dicen que mi papá maneja la selección, dicen que tiene poder para hacer cosas en la AFA». Y de nuevo habló de cómo le afecta a su entorno todo lo que se dice sobre él en Argentina. «La familia es la que sufre. Tengo amigos, hermanos que sufren por las mentiras que dicen. Cualquiera dice cualquier cosa. La gente compra eso. Después yo soy el hijo de puta».

También quiso hablar sobre su compromiso con la selección de su país y confesó que «somos un grupo que no vende humo, no decimos siempre que amamos la selección. No lo ando diciendo siempre como hacen otros a cada rato. Y el que quiera creer otra cosa que lo haga». «Somos profesionales sino no hubiese ido más a la Selección. Si a mí nadie me obliga ir. Mira si yo voy a dejar la Selección por un bautismo. Llegué a mi casa y no sabía nada del bautismo. Es una boludez tremenda esa», dijo para justificar las cosas que se han dicho de él por alguna vez que no ha jugado con la albiceleste.

Ahora han comenzado una nueva etapa con la selección en Argentina con Scaloni como seleccionador. «Scaloni me llamó varias veces y me contó el proyecto. Yo nunca hablé con nadie para que Scaloni fuera el entrenador», aclaró sobre las voces que dicen que él fue decisivo para que el exfutbolista se pusiera al frente de la selección. «Yo me fui del Mundial y nunca más hablé con nadie», añadió. Precisamente del Mundial, Messi reconoció que pensó en encerrarse y «hacer el duelo sólo con mi familia y olvidarme todo lo que había vivido. Intenté aislarme de todo un poco. Alejarme de la Selección».