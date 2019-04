No hubo milagro y el Rayo se queda sin 'play off'

El Rayo Villalegre no pasó del empate en su visita al Aboño (1-1). Sin embargo, el resultado habría dado igual. El Estudiantes no podía ganar frente al Ceares B para que los avilesinos llegaran con opciones de 'play off' a la última jornada y eso no ocurrió. Los gijoneses vencieron por 1-0 y el resultado del Gómez Lozana dejó de contar para nada.

En cualquier caso, todavía con la miel en los labios por verlo tan cerca, los avilesinos cerrarán el curso dentro de dos semanas como el mejor equipo de la historia del Rayo Villalegre, pues el club nunca había tenido a tiro el disputar un 'play off' de ascenso a Primera Regional. Gran mérito.