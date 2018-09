El Sporting B aguanta el tipo en Anduva

Meritorio empate del Sporting B en su visita al feudo del Mirandés (1-1). El conjunto rojiblanco se puso en ventaja con el tanto de Pedro Díaz. Pudo asestar el golpe definitivo con un penalti que marró Manzambi, o más bien lo despejó con acierto Limones. Los primeros compases del choque se vivieron en el campo asturiano. El equipo mirandesista llevó la iniciativa del juego con largas posesiones, pero buscando la portería rival. Yanis estuvo a punto de aprovechar el centro de Paris. El meta Christian Joel sacó una manopla baja para evitar que el remate a la media vuelta del extremo franco argelino se colase en el marco.

Los locales dominaban la situación. Sin embargo, en un error de bulto de Rúper cuando actuaba como cierre al tratar de pisar el balón llegó el tanto asturiano. Pedro Díaz aprovechó el regalo para plantarse solo delante de Limones al que batió con un fuerte disparo (0-1). El público de Anduva animó con aplausos al jugador navarro con el fin de que no le pesara anímicamente el golpe. Los pupilos de Borja Jiménez siguieron buscando el gol sin desesperarse. Paris se sacó de la manga un recorte sobre Cordero en el vértice del área. Su posterior disparo lo tocó ligeramente el guardameta salvando la acción, pero el colegiado no decretó saque de esquina. El lateral navarro fue una pesadilla para la zaga visitante por banda derecha. En otra de sus habituales cabalgadas ganó la línea de fondo para servir el cuero a Yanis, que no acertó en el remate.

1 Mirandés Limones; Paris, Odei, Sergio González, Kijera; Rúper (Álvaro Rey, min. 46), Antonio Romero (Cerrajería, min. 65); Miguel Díaz (Matheus, min. 46), Hugo Rama, Yanis; y Claudio. 1 Sporting B Christian Joel, Milovanov, Cordero, Pelayo, Zalaya, José Gragera, Pablo Fernández, Aizpiri, Gorka Santamaría (Pablo Villalón, min. 80), Manzambi (Chiki Borrego, min. 74) y Pedro Díaz (Ramón Riego, min. 43). goles 0-1, m.21: Pedro Díaz. 1-1, m.66: Claudio. árbitro González Esteban (comité vasco). Amonestó en el bando local a Yanis, Limones y Odei; y por parte visitante a José Gragera, Manzambi, Ramón Riego y Cordero. incidencias Encuentro correspondiente a la sexta jornada de liga en Segunda B disputado en el Municipal de Anduva ante la presencia de 2.589 espectadores.

De manera tímida se asomaron los asturianos a las inmediaciones de Limones, aunque siempre lo hicieron con sensación de peligro como buen filial. Un envío al área de Pablo Fernández se paseó por boca de gol sin que ningún compañero lo empujase a la red. Poco después, Mazambi también pudo ampliar la ventaja en otro fallo de la zaga. Su lanzamiento se escapó desviado a la izquierda del marco de Limones. Los rojillos apretaron en la recta final del primer tiempo en busca del empate. Paris volvió a disponer de una buena ocasión y, de nuevo, se encontró con la respuesta del portero.

No quiso perder tiempo el técnico local para mover ficha. Jiménez introdujo al descanso dos cambios dando entrada a Matheus y Álvaro Rey, pero la segunda mitad no pudo comenzar de peor forma para el Mirandés. Manzambi se adentró en el área y Odei le derribó en su intento de tocar el balón. El propio atacante del filial asumió la responsabilidad en la pena máxima, pero Limones realizó una fantástica intervención dando esperanzas a una posible remontada.

El empate pudo llegar tras un córner que Yanis remató fuera en el segundo palo. Comenzó a aparecer la magia de Álvaro Rey en banda y, tras tres quiebros sobre su defensor, sirvió un balón medido que Claudio cabeceó libre de marca al fondo de la portería (1-1). El filial achicaba agua como podía ante el acoso mirandesista que mejoró con los cambios. Matheus tuvo el gol en sus botas tras recibir la asistencia de Yanis. El balón tropezó lo justo en un defensa para marcharse a córner. Las ocasiones se sucedieron. Yanis cabeceó por encima del larguero otro servicio de Álvaro Rey.

Hasta el palo se alió con la escuadra rojiblanca. Odei remató con la testa un córner y el balón terminó golpeando el larguero. El Mirandés tuvo el triunfo en la última jugada. Yanis encontró a Claudio en el área pequeño y el balón se marchó rozando el poste. No hubo tiempo para más. Los rojillos siguen sin ganar en Anduva donde han cosechado tres empates a uno consecutivos.