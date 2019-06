Movimientos en Avilés Stadium y Llaranes

Continúan los movimientos en los equipos avilesinos de Regional Preferente, con el Avilés Stadium pendiente de lo que hagan Lealtad y Marino en el 'play off' de ascenso a Segunda B. No en vano, si ascienden los dos, los de Lucho Valera debutarán en Tercera el próximo curso. Entre tanto, el preparador blanquiazul ha decidido prescindir de los servicios de Omar Tranche, mientras que Wisi, que continúa recuperándose de su lesión de menisco, cumplirá su tercera temporada en el conjunto stadiumnista. Un debutante en Preferente, el Llaranes, realizó sus primeros movimientos ayer en la plantilla, toda vez que ya estaba oficializada la continuidad del técnico Jorge del Bosque. Los tres primeros en renovar han sido dos titulares indiscutibles: Peláez y Edu Guerra, así como el prometedor Iván Prol, con mucho peso en la segunda vuelta.