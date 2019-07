«El Mundial marcará un antes y un después en el fútbol femenino» Montse Tomé, ayudante técnica del entrenador de la Selección Española Femenina, junto a los participantes en el campus de Mareo. / A. GARCÍA «Esto no se puede parar aquí, tiene que ser el inicio de algo», afirma Montse Tomé, la ayudante del entrenador de la Selección Femenina ANDRÉS MENÉNDEZ GIJÓN. Sábado, 6 julio 2019, 01:24

Mano derecha del seleccionador de fútbol femenino Jorge Vilda, Montse Tomé (Pola de Siero, 1982) aterriza en la Escuela de Fútbol a la una del mediodía. Aparca el coche, contempla la quietud que en estas fechas presenta Mareo, a las puertas del inicio de pretemporada, y primero se pasa por las oficinas del club. Allí espera Juan Luna, director del campus. Juntos, mientras conversan, cruzan las instalaciones rojiblancas hasta llegar al campo número 6. Incluso, unos metros más allá, en la explanada adjunta a las cabañas.

Saluda, sonriente, a los jóvenes inscritos en el campus, que en esta segunda semana cuenta con hasta catorce chicas (diez internas y cuatro externas). «El campus de Mareo es una referencia. Estoy encantada de pasar el día aquí con todos vosotros», se presenta Montse Tomé, exjugadora del Oviedo Moderno, Levante y Barcelona y, desde hace un año, ayudante técnica de Jorge Vilda en la Selección Española Femenina. Además, es considerada como unas de las principales precursoras del fútbol femenino.

Los niños y niñas forman un círculo para escuchar a Tomé, dispuesta a iniciar una charla y acompañada en todo momento de Juan Luna. «Seguro que los chicos y las chicas os lleváis bien y eso es lo más importante, que todos podáis disfrutar de esta magnífica experiencia», apunta la exjugadora, que recuerda sus inicios en el fútbol. «Muchas veces me preguntan '¿cuántos títulos has ganado?' Y la verdad es que no estoy segura. Pero no me olvidaré nunca de mis inicios, de lo que vosotros estáis viviendo ahora», señala.

Apenas termina de hablar y el corrillo que forman los jóvenes, ataviados con la indumentaria del campus, se dispersa. Muchos quieren preguntar. Incluso se levantan inquietos. Pablo, Iván, Mateo, Cecilia. Algunas de las preguntas de los niños obligan a Montse a reflexionar. «¿Nunca te arrepentiste de dejar el fútbol?», le plantean. «Buena pregunta. Muy buena pregunta. Creía que nunca podría formar parte de un Mundial, pero he tenido la suerte de formar parte del cuerpo técnico y vivir la experiencia», responde. «¿Estás a favor del VAR?», le cuestiona uno de los últimos en preguntar. «A pesar de que en nuestro caso hubo un momento de dudas, el VAR está para ayudar al fútbol», responde Tomé.

Un mensaje para el futuro

Montse Tomé, voz autorizada, aprovecha su visita al Campus de Mareo para dejar un mensaje contundente sobre el fútbol femenino después de lo acontecido en Francia: «Esto no puede parar aquí. No se puede detener. Tiene que ser el inicio de algo. Los españoles quieren ver fútbol femenino». El Mundial marcará un antes y un después en el fútbol femenino».

Han pasado ya unos días desde la dolorosa eliminación en el estadio de Reims ante Estados Unidos. El impacto del fútbol femenino en el Mundial de Francia ha superado todas las expectativas, incluso las más optimistas. También para la Selección Española, que obtuvo su mejor clasificación histórica -tras superar la fase de grupos- frenada en corto ante «la mejor selección del mundo» tras un partido en el que «pasaron muchas cosas».

«Sigo teniendo la sensación de vacío y de impotencia. Podíamos estar ahí. He vuelto a ver el partido dos veces más», se lamenta la ayudante de Vilda, antes de mostrarse «satisfecha» con la imagen del equipo porque «competimos » y «fuimos a más a lo largo del campeonato».