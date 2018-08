El Mundial sub 17 en Uruguay, ocasión para poner el broche Domingo, 26 agosto 2018, 00:12

Encargada de llevar al título a la selección sub 16 en el Torneo de Desarrollo de la UEFA disputado en Inglaterra y artífice desde el banquillo del triunfo en el europeo sub 17 el pasado mes de mayo, Toña Is afronta en el Mundial de la categoría que arranca el próximo 13 de noviembre en Uruguay la oportunidad de seguir engalanando un brillante palmarés en este 2018. «Estamos trabajando bien con las niñas y al final es lo que queremos. El objetivo que nos marcamos es llegar hasta el final en todos los campeonatos en los que participamos, sea europeo o sea Mundial», asegura la entrenadora ovetense. La central del Real Oviedo Femenino María Méndez y la guardameta del Sporting Paula Suárez optan a disputar esa competición en el país 'charrúa' después de contribuir a conquistar el cetro continental en Lituania.