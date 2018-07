Infantino: «Nadie puede imaginarse ya un Mundial sin VAR» El presidente de la FIFA, Gianni Infantino. / Afp No quiso criticar a Neymar, principal señalado por un videoarbitraje, del que era «escéptico», pero cree «está haciendo un fútbol más limpio, más honesto, más transparente y más justo» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Moscú Viernes, 13 julio 2018, 16:30

«El VAR no está cambiando el fútbol, sino que lo está haciendo más limpio, más honesto, más transparente y más justo», dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y que, aunque no ocultó que era «escéptico» con la tecnología, ahora mismo «ya nadie puede imaginar un Mundial sin VAR». El máximo mandatario del fútbol mundial quiso explicar sus declaraciones no «con sentimientos o percepciones» sino con «hechos» y «datos» de lo que se ha vivido en estos 62 partidos que se llevan el Mundial de Rusia y a falta de los dos últimos partidos el torneo: «Hubo 445 jugadas estudiadas y sólo fueron 19 revisadas por el VAR, es decir, una cada 3,5 partidos. De ellas, solo en 16 se cambió la decisión del árbitro, que significa que inicialmente su decisión había sido incorrecta», dijo queriendo destacar por tanto que «antes del VAR, el 95,73% de las decisiones arbitrales ya eran correctas y gracias al VAR ese porcentaje ha subido a 99,30% (...) Cuando uno mira en el diccionario el significado de la palabra 'progreso' es que las cosas mejoren respecto a antes y eso lo estamos consiguiendo. No es un 100% pero es mejor que un 95%. Debo felicitar a quienes han estado a cargo del operativo a Pierluigi Collina y Massimo Busacca, entre otros», expresó con satisfacción Infantino.

El dirigente, que habló en alemán, español, francés e inglés durante la comparecencia, no ocultó ser un «escéptico» cuando los expertos pidieron el uso del videoarbitraje y aceptó porque «si no probábamos el sistema no podíamos saber cómo funcionaba. Me metí de lleno en el tema y me di cuenta por los hechos y resultados de que sí, había que ponerlo en marcha en un Mundial», detalló sobre una decisión tomada este mes de marzo y antes de congratularse que «el gol en fuera de juego ya no existe en el fútbol, porque o estás en fuera de juego o no lo estás. Nunca volveremos a ver un gol en fuera de juego. Son decisiones que no volverán. No escribiremos sobre eso. Hay decisiones que no son interpretables».

Infantino sabe que otras sí. «El fútbol es un deporte de contacto, por lo que no cada contacto es falta y eso supone que el árbitro tiene que interpretar», recordando la acción del portugués Cristiano Ronaldo, que en el tercer partido de la fase de grupos, contra Irán, vio una tarjeta amarilla por un supuesto golpe en la cara que reclamaron sus rivales. «No fue en la cara», justificó el mandatario que recordó que la cámara «slow-motion» cambia un poco la percepción de todo. «Es como pasaba en las películas de Bud Spencer y Terence Hill. Si lo ves en superslow parece que se estaban dando mucho pero no pasaba nada», bromeó antes de recordar que gracias al VAR «no ha habido ninguna tarjeta roja por actitud violenta, porque los jugadores saben que todo el mundo va a saber, con las cámaras y gracias a las imágenes que hay 360 grados si ha agredido o no a un rival. Estamos muy satisfechos con los resultados del VAR», insistió, aunque se mantuvo abierto a cambios que puedan mejorar el sistema.

Loas a Messi

Entonces se le preguntó por los jugadores que fingen y a los pocos instantes regresan al campo. «Nuestros expertos médicos están analizando lo que pasa aunque la decisión final la tiene el médico de cada equipo. La actitud de los jugadores es clave, seguro que podemos hacer algo», dijo antes de entrar a analizar cómo le ha afectado el torneo a Neymar, que ha sufrido bromas por las simulaciones del brasileño. «Lo primero que tengo que decir es que es un gran jugador, un gran talento real. No puedo decir nada sobre una leyenda al más alto nivel, uno de esos jugadores que nos han regalado, no se puede ser negativo con él», aunque tras gesticular con la cabeza bromeó al señalar que «seguro en el futuro no puede mostrar espero verle más regates y sus reales cualidades futbolisticas en el futuro. Estoy convencido de que le veremos jugar mejor».

El presidente de la FIFA también tuvo palabras de elogio hacia otra de las estrellas de este Mundial, Leo Messi. «Ha estado grandísimo, como siempre. E hizo un golazo contra Nigeria, ¿Que pudo hacer más? Si Argentina, cuando ganaba 2-1 contra Francia, se cerraba atrás y seguían así... A lo mejor Messi hubiese podido marcar o exhibir su calidad. Pero Messi no se puede discutir, es de los que nos hace soñar desde hace diez años y va a seguir haciéndonos soñar», explicó Infantino.

Hay que recordar que la final la pitará el árbitro argentino Néstor Pitana. después que hubiese dirigido el partido inaugural en el que Rusia goleó 5-0 a Arabia Saudí, el México-Suecia de la fase de grupos, el Croacia-Dinamarca de octavos de final que se fue a penaltis y también el encuentro de cuartos de final jugados en Nizhny Novgorod en el que Francia derrotó por 2-0 a Uruguay. Aquella designación tuvo cierta polémica, ya que Óscar Tabárez recordó que nunca habían ganado con este argentino de 43 años. El cuarto árbitro será el holandés Bjorn Kuipers.

DATOS DE ARBITRAJE Y EL VAR

445 incidentes revisados por el VAR

19 ocasiones en los que intervino el VAR

16 modificaciones: de un error a una decisión correcta.

95,73% de acierto sin VAR

99,32% con VAR

Amarillas: 213

Rojas: 4

Rojas por conducta violenta: 0

Media amarillas por partido: 3,5

Media rojas por partido: 0,06