«'Muro' era el ídolo de sus compañeros, crecieron juntos desde alevines»

Gabriel García, presidente del Navia, en El Pardo. / JOSÉ SIMAL «¿Y qué hacemos con los 'guajes'? ¿Les dejamos en el salón de casa con la tele? Murió haciendo lo que le gustaba, peleando por un balón» Gabriel García, 'Chapri' Presidente del Navia CF IVÁN ÁLVAREZ GIJÓN. Martes, 2 octubre 2018, 00:13

El Navia Club de Fútbol lucha por superar un año 2018 luctuoso, en el que ha tenido que llorar la pérdida de dos de sus jugadores juveniles. «Se me está acabando la paciencia. Este tanatorio me llenó el vaso», reconoce su presidente Gabriel García (Navia, 1966), muy afectado por los funestos ecos de lo presenciado en El Pardo, donde José Roberto Suárez, al que todos sus compañeros denominaban 'Muro', disputó su último partido de forma trágica. Allí se apagó la sonrisa de un chico apasionado por el deporte, «un pedazo de pan», como le describe el máximo mandatario del club del occidente asturiano.

-Es frecuente que se aluda a los valores del deporte. El del compañerismo les tiene que ayudar a sobrellevar esta situación.

-Como decía nuestro entrenador, se nos acaban los argumentos. Antes les decía a los chavales que íbamos a luchar por Albertín (el otro jugador fallecido este año en un accidente de tráfico) y ahora tenemos que sumar a Róber. Va a ser muy duro. Bueno, ya lo está siendo.

-Son dos desgracias en muy poco tiempo. ¿Les han ofrecido o han consultado una ayuda psicológica para el vestuario?

-La verdad es que nadie nos la ha ofrecido, pero está todo tan reciente que todavía no lo hemos hablado con los entrenadores para decidir si alguien puede ayudar a los 'guajes' e igual para mí también. En realidad solo nos juntamos para el funeral, esta semana decidiremos qué hacer.

-Queda empatía entre gente joven, como muestra esa dedicatoria de Gustavo, el chico con el que tuvo el acto fortuito.

-Fue un lance del juego y el Cudillero tuvo el detalle de que todos los juveniles vinieron al tanatorio. Muchos clubes tuvieron un detalle con nosotros. Nos vieron pasándolo mal y allí estuvieron. Fue un detallazo.

-Con las redes sociales los iconos parecen más accesibles. ¿Sabe de alguno que pueda animar a sus compañeros en estos momentos duros?

-Él era el ídolo de sus compañeros. Hay un grupo de ocho o nueve chicos que no estaban ni federados, entrenábamos, fuimos creciendo desde un grupo de alevines que se juntaban solo para entrenar. Llegaron a juveniles. Le 'picaba' porque tenía mucha amistad con él. Le llamaba madero y se reía, siempre se estaba riendo. Daba igual si le ponían o no le ponían, nunca tenía un mal gesto. Era un pedazo de pan. Fuerte como un muro, como era 'Muro' para sus amigos, no le llamaban 'Róber'. Siempre iba fuerte, pero nunca con mala intención.

-Duele más cuando se dice adiós a alguien tan joven.

-Todo lo que se diga de Róber es poco. Siempre estaba riéndose. Les conozco a todos, pero a él todavía más porque era amigo de mi hijo. Me tocó bastante de cerca, lo de Albertín también, porque con su padre jugaba al fútbol y le conozco de toda la vida, pero todos vimos el golpe, que es lo más duro y quizás te afecta más.

-¿Han pensado algo en forma de tributo? Decía el secretario que esperaban contar con la ayuda de algún gran club asturiano.

-Sería bonito que algún club se ofreciera a ello. Sí tuve alguna llamada, algunos se mostraron a nuestra entera disposición, pero ha pasado muy poco tiempo. Vamos a intentar seguir con la rutina, pero vamos a esperar unas semanas. Cuesta decirle a los padres que tengan que bajar al saque de honor. Conozco mucho a los padres y se hace muy difícil.

-Habrá visto infinidad de partidos allí. Poco se puede hacer por evitar una desgracia como esta.

-La parte del campo en la que más distancia hay con el muro es en la que pegó. No hay vuelta de hoja. Ese muro tendrá casi sesenta años. ¿Cuántos partidos se jugaron allí? Fue la pobre desgracia de que 'Muro' tuvo que chocar con el muro.

-No hay precaución posible en algunas situaciones en la vida.

-¿Y qué hacemos con los guajes? ¿Les metemos en el salón de casa y les dejamos con la tele? Se murió haciendo lo que le gustaba, peleando por un balón con la camiseta del Navia.

-Era un chico con mucho arraigo en el club.

-Si no recuerdo mal, empezó en edad alevín con el Andés y ahora estaba en el tercer año de juvenil. Hizo todo el recorrido con el cadete, infantil y creo que un año de alevín.En el Ayuntamiento de Navia creo que hay más de treinta asociaciones deportivas. Había estado en Los Albiones con el remo, pero compaginar ambos era un poco difícil, así que se decidió por el fútbol y el pobre ahí acabó.