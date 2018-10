El Muro de Zaro se vistió de gala para la especial ocasión El Muro de Zaro rondó los 600 espectadores. :: PATRICIA BREGÓN Lunes, 8 octubre 2018, 01:01

Cuatro meses después de acoger partidos de la fase de ascenso a División de Honor B del Oxigar Belenos, el Muro de Zaro se volvió a vestir de gala para el derbi avilesino entre el Avilés Stadium y el Navarro, que se jugaban en un césped en muy buenas condiciones el liderato de Regional Preferente. En torno a 600 espectadores no faltaron a la cita, con presencia de un centenar de aficionados del Navarro. Entre los presentes, además de jugadores y técnicos de la mayoría de equipos de la comarca, se encontraba un ilustre, Marcelo Campanal, que no se quiso perder el histórico encuentro después de participar en el vídeo de la campaña de abonados del Stadium. Se vieron camisetas azulgranas en la grada pero a quienes más se escuchó fue a los aficionados del Stadium, que están viviendo un inicio soñado de su equipo en la categoría. No hubo incidencias, con un ambiente cordial y deportivo.