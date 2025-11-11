Nacho Méndez, exjugador del Sporting: «Me presta mogollón recibir un premio con el nombre de Quini»

2025 no ha sido un año cualquiera para Nacho Méndez (Luanco, 1998). Tras más de 200 partidos defendiendo la elástica rojiblanca, el excapitán del ... Sporting hizo las maletas en verano y puso rumbo al Johor malasio. «Es todo diferente, sobre todo para alguien que no había salido nunca de su pueblo», bromea mientras recibe con alegría la noticia de que el próximo día 20 recibirá el Premio Quini de manos de David Villa como máximo goleador de Segunda el curso pasado, empatado con Gaspar.

–¿Qué se le viene a la cabeza al ver que en Gijón se siguen acordando de usted?

–Es un gusto porque era algo con lo que no contaba. La última temporada no acabamos como nos hubiese gustado, pero creo que tuve dos años después de la lesión bastante buenos, haciendo goles y con buenas sensaciones. Fueron cuatro el año pasado y cinco el anterior. Estoy contento por el nombre del premio, sobre todo yo que tuve la suerte de conocer a 'El Brujo' en mis inicios y de compartir momentos y viajes. Me presta mogollón.

–Eso le iba a decir, que ahora ya no hay tantos jugadores que hayan coincidido con Quini... Usted tuvo esa suerte.

–Me acuerdo ya no solo de Quini, sino de Falo, su hermano, en todos los años que estuvo en El Molinón y cómo nos trataban a todos. 'El Brujo' ese año que debuto todavía viajaba mucho con el equipo y siempre estaba muy cerca de los jóvenes. Haber tenido la suerte de compartir momentos con alguien de su talla... Es una pasada.

–Este año no ha sido fácil para usted. Se fue del Sporting en una decisión que mantuvo en vilo a la afición... ¿Se arrepiente?

–No fue fácil, no. Le di mil y una vueltas, pero tomé la decisión convencido. Salir del Sporting era difícil sobre todo por lo que significa para mí, pero creo que lo necesitaba y era lo que tocaba. No me arrepiento porque le di muchas vueltas y tomé la decisión siendo muy consciente.

«A nivel personal uno siente más las cosas en casa, pero la exigencia aquí es grande también»

–Llama la atención del Johor la cantidad de jugadores nacionales o con pasado en la Liga: Zubiaurre, Aketxe, Natxo Insa, Samu Castillejo... ¿Qué tiene ese equipo?

–Es una buena pregunta. Desde Natxo Insa, que fue el primero en venir, la gente ha ido probando aquí y tanto jugadores como club han tenido buenas sensaciones. El míster, Xisco Muñoz, que es español, también ayuda y sobre todo el director deportivo que, junto al príncipe de Malasia son los que impulsan el proyecto. Una vez que hay tantos jugadores españoles también es más fácil la adaptación. Pero la decisión de no renovar y la de venir aquí son independientes.

–¿Está ya adaptado?

–Adaptado no estás nunca (se ríe). Por ejemplo aquí entrenamos por la tarde por el tema del calor, pero está siendo más fácil de lo que esperaba. Justo ahora a los amigos los tengo aquí esta semana pero bueno, lo de tener a mis padres lejos y el tema de la diferencia horaria es lo que peor llevo. Quitando eso, estoy disfrutando mucho de la experiencia.

–¿Siente menos responsabilidad en Malasia?

–El nivel de exigencia es grande en este club. A nivel personal está claro que uno siente más las cosas en Gijón por lo que suponía para mí y mi entorno. Aquí estamos teniendo la suerte de prácticamente no perder. Pero lo estoy llevando bien.

–Primeros en Liga, jugando Champions asiática, ha ganado ya su primer título, la Supercopa...

–Sí, jugamos la Supercopa por haber ganado la Liga. Estamos en muchas competiciones, que también es una de las cosas que agradezco y que buscaba. Esta semana en Champions ganamos a un equipo de Shanghái. Esa pelea por los títulos es un poco lo que buscaba cuando vine aquí.

–¿Y sigue al Sporting?

–Todo lo que me permite el cambio. Por ejemplo, el partido del Mirandés no pude porque era a las cuatro de la mañana, pero he podido ver varios partidos.

–¿Cómo ve al equipo?

–Segunda es larguísima. Parece que decimos siempre lo mismo, pero es que da un millón de vueltas y está todo siempre muy igualado. Hemos conseguido enlazar victorias, que es muy complicado en la categoría, y estoy seguro que con un poco de suerte se va a pelear hasta el final.

–Más de 200 partidos con el primer equipo, capitán, gol en un derbi... ¿Con qué se queda de su etapa en el club?

–Con todo. Sobre todo con las personas. No solo en el primer equipo, al final estuve muchos años en Mareo, más de los que pasé fuera. Me quedo con la gente, el día a día, tener cerca a tu familia y amigos... Eso no te lo da otro lugar que no sea tu casa y el Sporting. Se echa de menos, pero también era consciente de ello.

–Jugar en Primera con la rojiblanca... ¿Es la espinita que le queda?

–Sin duda. Lo dije muchas veces. Jugar en Primera y en casa es el único sueño que creo que me quedó pendiente. Los demás creo que están cumplidos con creces con todos los partidos que disputé en el primer equipo. Ya solo el hecho de haber jugado en El Molinón, llegar a ser capitán, esa temporada tan bonita con Miguel Ángel... Me faltó culminarlo.

–27 años todavía. Viendo otros casos, como Cote, ¿siguen abiertas la puerta del Sporting para usted?

–Por mi parte las puertas del Sporting nunca van a estar cerradas. Tomé una decisión que sentía este verano y era que este ciclo se había acabado. Pero a Luanco y a Gijón voy a volver seguro. No sé si de forma profesional.

–¿Ha vuelto a Asturias desde verano?

–No, todavía no pude. Hasta Navidad no tendré días.

–¿Mantiene contacto con excompañeros y gente del club?

–Mucho, lo que me permite el cambio. El otro día todavía hablaba con 'Gela', que fue su cumple. También con otros jugadores que ya no están. Con gente como Mario Cotelo. Tengo ganas de verlos cuando pueda ir para allá. Van a ser días intensos, pero tengo ganas.