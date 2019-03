Nacho Méndez y Traver, titulares en el Sporting frente al Oviedo en el derbi asturiano Carmona se ha caído del once inicial de los rojiblancos y será sustituido por Álvaro Traver JOSÉ ÁNGEL GARCÍA Gijón Domingo, 24 marzo 2019, 19:34

La lesión de Carmona le impedirá finalmente estar en el once del Sporting hoy, en el derbi. El jugador balear, que había mostrado su disposición a jugar, dada la trascendencia del choque, sufre una rotura fibrilar que, posiblemente, le tenga varias semanas en el dique seco. Carmona será sustituido en el once por Álvaro Traver, que jugará por fin en el costado derecho, después de intervenir por la izquierda en las jornadas anteriores. La otra apuesta de José Alberto para el once es la presencia del canterano Nacho Méndez en detrimento de Cristian Salvador. Repite así la fórmula que le ha llevado a las tres victorias consecutivas.

En el Oviedo, la única sorpresa es la presencia en el once de Javi Muñoz junto a Tejera, en una apuesta decidida de Anquela por discutir el balón al Sporting en el centro del campo.