TERCERA DIVISIÓN El Navarro cierra la lista de bajas y renovados del equipo del ascenso a la espera de Girol N. G. AVILÉS. Domingo, 16 junio 2019, 01:27

La tradicionalmente llamada lista grande ya está cerrada en el Navarro, que ayer sábado confirmó las bajas del equipo que logró el ascenso a tercera División, y consecuentemente también las renovaciones en la plantilla que volverá a dirigir Héctor Suárez, de las que ya se ha ido informando a lo largo de estos días.

En total son nueve, en realidad siete, los futbolistas que no van a continuar en Tabiella: el portero Manu, los defensas Álex y Santi Rivas, los centrocampistas Ramón del Busto, Giancar, Hugo y Luis, y los delanteros Rubén Rivas y Jorge Castro. Este último y Luis ya habían abandonado el Navarro en la segunda vuelta por no tener los minutos que entendían suficientes: De los siete llama la atención la no continuidad de Ramón, al que motivos de índole laboral y personal impiden retornar al avilesino a Tercera División.

El renovado Héctor Suárez tiene una base de once jugadores de este curso que han renovado. Se trata del portero Carlos, los defensas Sevares, Alberto Edrosa, Santi y Rubén Alonso, los medios Guille, Adrián, Albertín y Roscales; y los delanteros Manu Rionda y Pablo Nuño. A ellos se espera añadir a Dani Girol, quien está pendiente del trabajo para confirmar su continuidad.

Boj deja el Stadium

Miguel Boj no podrá continuar en el Stadium pese a entrar en los planes de Lucho Valera. Los horarios de estudio impedirán al avilesino entrenar por las tardes, por lo que deja el equipo blanquiazul.