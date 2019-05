REGIONAL PREFERENTE El Navarro consigue el ascenso a Tercera Los jugadores del Navarro celebran el ascenso. / OMAR ANTUÑA El conjunto azulgrana no falla en Tabiella ante el Astur (2-0) y certifica su retorno a categoría nacional seis años después SANTY MENOR VALLINIELLO Domingo, 19 mayo 2019, 20:46

El Navarro no falló en la última jornada liguera frente al Astur (2-0) y, justo seis años después, ha certificado su regreso a Tercera División por la puerta grande. La asistencia a Tabiella superó las expectativas y en torno a 600 animosos aficionados disfrutaron con el equipo de la fiesta del ascenso a pie de campo, con DJ incluido.

Después de que la primera mitad finalizase con empate a cero, Borja Sevares adelantó a los locales a la salida de un balón parado. Pese a que Roscales enviaría un penalti a la madera, el Navarro no acusó el error y Nuño, aprovechando su velocidad, haría el definitivo 2-0 que certificaba el ascenso de los de Héctor Suárez, cuya continuidad en el banquillo es más que probable aunque «yo renuevo año a año y todavía no me he sentado con el club. Esta es mi casa».