El Navarro espera ganar al Astur y celebrar su retorno a Tercera División Roscales. / OMAR ANTUÑA El conjunto azulgrana depende de sí mismo para jugar en Tercera y el Stadium necesita ganar y no lo hagan Navarro y Lenense S. MENOR / N. PÉREZ AVILÉS. Domingo, 19 mayo 2019, 01:19

La Regional Preferente se despide esta temporada con una última jornada de infarto en la que se deben decidir dos puestos de ascenso y uno de descenso, así como también el ser cuarto, quinto y sexto por los posibles ascensos por arrastre que pueda haber de Tercera a Segunda B.

La jornada se disputará íntegramente hoy a las 17 horas, con Navarro y Avilés Stadium dentro del paquete de equipos que luchan por jugar la próxima temporada en Tercera junto a Urraca y Lenense. Para ascender, el Navarro puede hacerlo por tres vías: ganando su partido frente al Astur, empatando, que Lenense y/o Avilés Stadium no gane o que pierda el Urraca y no gane el Stadium; y perdiendo, mientras el Lenense pierda también y el Stadium no gane.

Para hacer historia, el Avilés Stadium necesita ganar y que Lenense y Navarro no ganen, aunque a los de Lucho también les serviría que el Navarro empate y el Urraca pierda. Un poco más abajo, el Titánico, sin opciones de ascender, puede llegar a ser cuarto, aunque para ello debe ganar en casa al descendido Ribadesella y esperar que Lenense y Avilés Stadium fallen.

Por la zona baja, Berrón, Colloto, Turón, Nalón y Andés se juegan el no copar la plaza de descenso que queda. Los cuatro primeros dependen de sí mismos, mientras que el Andés necesita que alguno de ellos falle.